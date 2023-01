Kamunak tartja a rendőrség a TV2 kiskőrösi riportját

Miután a Kúria kimondta, hogy a TV2 hazudott Márki-Zay Péterről, a rendőrség is kiadott egy közleményt, amiben tételesen cáfolja a Tények szombati riportját. A TV2 híradója azt állította, hogy Kiskőrösön a szülők és a gyerekek is rettegnek egy pedofiltól, aki a riport szerint „fényes nappal kényszerített orális szexre egy diáklányt”. Az esetről egy kitakart fotót is bemutattak az adásban.

A rendőrség közleménye szerint a valóság ezzel szemben az, hogy „2022 júliusában a rendőrség birtokába jutott egy fénykép, amelyen egy pár a városközpontban orálisan létesített szexuális kapcsolatot. Az eljárás során kiderült, hogy egy akkor 39 éves férfi és egy 41 éves nő látható a – Tényekben is bemutatott – képen. A beszerzett adatok szerint a szexuális cselekményt mindketten akarták, így őket közerkölcs megsértése szabálysértés miatt vonták felelősségre. A képen látható férfi ellen szeméremsértés miatt is indult nyomozás, amely vádemelési javaslattal zárult az elmúlt évben”.

Hozzátették, hogy a férfi ellen olyan eljárás nincs és nem is volt, amelyben kiskorú lenne az érintett. „A TV2 Tények műsorában elhangzottakkal ellentétben sem a kiskőrösi gyerekek, sem pedig a felnőttek nincsenek veszélyben. A helyi rendőrkapitányság minden bejelentésre reagál és azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően intézi. Sajnos a Tények riportere nem a rendőrségtől származó, hiteles információkat, hanem olyan - nem visszaellenőrzött - tartalmakat vett alapul, mely félrevezette a lakosságot” - írta a rendőrség.