„Könyörögni fogsz!” - így fenyegette meg Hadházy képviselőt Pétervására fideszes polgármestere

Biztos legyél benne, hogy találkozunk még. A család az mindenhol tabu, csak nálad nem. Könyörgni fogsz. Ezt a csetüzenetet küldte Eged István, a legkisebb magyarországi városok közé tartozó, kétezer lakosú Pétervására fideszes polgármestere Hadházy Ákos ellenzéki képviselőnek. A családozást és a fenyegetőzést az válthatta ki belőle, hogy Hadházy az utóbbi napokban több FB-posztot is közzétett Eged és közvetlen családtagjainak közpénzes pályázatokon elnyert támogatásairól.



A sorozat pont egy héttel ezelőtt egy olyan videóval kezdődött, amiben Hadházy bemutatta a falusi szálláshely építése címén 50 millió forintnyi EU-s közpénzzel megtámogatott tornyocskás villát, amit a polgármester épített.

A kamerával érkező Hadházy éppen ott találta Egedet, aki egymásnak ellenmondó válaszokat adott, hogy mit csinál itt munkaidőben. Előbb azt mondta, hogy takarít, majd azt, hogy betegszabadságon van. Ebben a bejegyzésben Hadházy már megemlítette, hogy a polgármester családja további 58 milliónyi támogatást nyert el 5 projektre a Vidékfejlesztési Programból.

A következő posztban azt a pickupot mutatta be, amit a polgármester címére bejegyzett vadásztársaság vásárolt a Magyar Faluprogram pénzéből, ami nem uniós, hanem tisztán hazai költségvetési pályázat a szegény települések felemelésére.

Ezen a ponton az RTL Híradója is rácsatlakozott a témára. Ők derítették ki, hogy Eged a falusi szálláshelyre elnyert 50 millión felül 15 milliós összeget kapott a jacuzzi és a kerti konyha kialakítására. Illetve azt is, hogy az Eged-család milyen pályázatokat nyert még ezeken felül.

Az Arany Kakas fogadó fejlesztésére 2013-ban 25 millió forintot nyert el a Darányi Ignác terv keretében egy kft, aminek a mostani tulajdonosa a polgármester felesége, a pályázás idején pedig a városvezető testvéréé, Apollóé volt. A szintén családi tulajdonú horgásztó fejlesztésére pedig 50 milliót nyertek. "Az ezeket a pályázatokat támogató bíráló bizottságok elnöke éppen Eged István volt"" - derítette ki az RTL.

Nem kizárt, hogy a polgármester dühét az a január 26-ai Hadházy-bejegyzés is táplálta, amiben a független képviselő ezt írta:

"Kis magyar banánköztársaság Pétervásárán: a munkaidőben a „falusi szálláshelyét” takarító fideszes polgármester pont a fiát tartotta legalkalmasabbnak a városi tulajdonú hulladékszállító cég vezetésére. Renátó persze jó elvtárs, egyik Facebook-posztjában azzal dicsekszik, hogy Orbán évértékelőjén milyen sok miniszterrel szelfizett..."

Vagy az a két nappal ezelőtti, amiben azt mutatta be, hogy a polgármester feleségének cége által birtokolt helyi horgásztó partjára a horgászegyesület 65 milliós uniós támogatásból építhetett büfét, a horgászturizmus felpörgetése végett. (Az összegből a tó környezetének rendezésére is költöttek). Az egyesület titkára Eged Apolló, a polgármester testvére. A cikk elején említett, 50 + 15 millióval megtámogatott tornyos szálláshely is ennek a víztározónak a közelében található

A horgászegyesület weboldala egyébként unikumnak számít a maga műfajában: nem szerepel rajta sem a tó helye (csak az egyesült irodájáé), sem a horgászvíz nyitvatartása, sem a jegyárak, vagy hogy milyen típusú jegyeket lehet kapni, sem a fogható halfajok, sem az esetleges kötelező felszerelési tárgyak, mint mondjuk a pontymatrac. A tavat a megye horgászvizeit bemutató listákban sem találtam meg.

De még a polgármester falusi szálláshelyének weboldalán sem szerepel olyasmi, hogy egyáltalán lehetne horgászni a tóban, csak az, hogy csónakázni. Ettől még lehet működő horgásztó, de mindez legalábbis eléggé szokatlan.