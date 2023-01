Legkorábban az év végén vagy jövőre érkezhetnek meg az amerikai tankok Ukrajnába

Joe Biden a múlt héten jelentette be, hogy az Egyesült Államok 31 darab Abrams tankot küld Ukrajnának az Oroszország elleni háborúban. Elmondta azt is, hogy az USA emellett biztosítja a tankok működtetéséhez szükséges képzést és felszerelést is. A Washongton Post most arról ír, hogy a 31 M1A2-es tankokat legkorábban 2023 végén vagy 2024-ben tudják leszállítani.

A tankokat nem az amerikai katonai készletekből vennék, hanem az Ukrajna Biztonsági Segítségnyújtási Kezdeményezés keretében szereznék be. Külön erre a feladatra feladatra gyártanák, a szegényített urániumot tartalmazó páncélzat nélkül, és az idei év végén vagy jövőre szállítanák le őket. Az urániumtartalmú páncélzat miatt az orosz vezetés rögtön azzal vádolta az amerikaiakat, hogy piszkos bombát akarnak bevetni.

photo_camera Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Németország, Spanyolország, Lengyelország, Finnország, Hollandia és Norvégia 112 német Leopard harckocsi átadásáról állapodott meg. Ezek várhatóan két-három hónapon belül megjelenhetnek Ukrajnában. A csomag magában foglalja az ukrán csapatok németországi kiképzését, a logisztikát, a lőszert és a karbantartást.



A Leopard tankokat gyártó Reinmetall szóvivője nemrég arról beszélt, hogy szükség esetén a vállalat 139 darab Leopard harckocsit tud szállítani Ukrajnának. 29 Leopard 2A4-est április-májusig, további 22-t pedig ez év vége vagy 2024 eleje körül tudnának küldeni. A szóvivő hozzátette, hogy 88 régebbi Leopard 1-es harckocsit is tudnának szállítani, de időkeretet nem adott meg.