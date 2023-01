Orbán közvetlen titkára szólt vissza a miniszterelnököt ribancpofának nevező ukrán polgármesternek

Nagy János az elmúlt 12 éveben Orbán Viktor egyik legközelebbi munkatársa volt, szinte mindenhová követi a miniszterelnököt. A hvg.hu 2012-es portréja szerint már akkor olyan egyeztetéseken is ott jegyzetelt Orbán mellett, ahol a gazdasági élet befolyásos vezetőivel tárgyalt a miniszterelnök, de az időbeosztását is ő csinálta. Jelenleg pedig államtitkárként vezeti a Miniszterelnöki Irodát. De nemrég kilépett Orbán árnyékából, és saját Facebook-oldalt indított, ahol most a főnökét ribancpofának nevező dnyiprói polgármesternek, Borisz Filatovnak üzent.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök, balján Habony Árpád és Nagy János a 2010-es kormányváltáskor a Parlamentben. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Nagy rögtön megjegyezte, hogy az ukrán város polgármesterére csak 150 8782-en szavaztak míg szerinte Orbánt 3 060 706-an választották meg (a magyar miniszterelnököt amúgy nem közvetlenül választják). Az államtitkár szerint a magyar miniszterelnök nem Ukrajnára gondolt, amikor azt mondta, hogy senkiföldje, hanem szerinte Orbán arról a frontszakaszról beszélt, „ahol brutális és kegyetlen harcok dúlnak”. Nagy szerint az a rész valóban inkább Afganisztánra hasonlít. „És mivel láthatóan kicsi az esély, hogy hamar véget ér az ottani háború, és újraindulhat az élet, így azt szomorúan, de joggal nevezhetjük senki földjének” - tette hozzá.

Majd több mint problémásnak nevezte, hogy a polgármester „egy politikai vezető gyűlöletéből soviniszta következtetéseket von le”. Filatov ugyanis azt írta: „Több ezer éve élünk itt, nem az Urálon túlról jöttünk. Másrészt különösen tehetségesnek kell lenni ahhoz, hogy Romániától és Szlovákiától Szerbiáig és Ukrajnáig mindenhol utálják az embert.” Azt is ferdítésnek tartja, hogy „Magyarország a zsarnok kedvében járt volna”.

Nagy szerint szó sincs róla, hogy Orbán megbocsátott volna a szovjeteknek és utódaiknak, majd arra emlékeztette az ukrán polgármestert, hogy „a Vörös Hadsereg legerősebb egységeit éppen az ukrán katonák alkották, akik részt vettek az 1956-os forradalom leverésében is Budapesten”. Majd azt hozta fel, hogy Ukrajnában a nácikkal együttműködő személyeknek állítanak szobrot.

„A szerénység és a történelem ismerete indokolt lenne”

-üzente Dnyipróba Orbán titkára.