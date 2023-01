Annyira rossz volt a fordítás, hogy az MMA Kiadó visszavonja Scruton zeneelméleti könyvét

A prae.hu művészeti portálhoz eljuttatott közleményben jelentette be a Magyar Művészeti Akadémia alá tartozó MMA Kiadó, hogy visszavonják Roger Scruton 2022 őszén A zenéről címmel kiadott könyvét.

Mint írják, „a fordítás utóbb észlelt hiányosságai és tévedései okán a kiadó a kötet kereskedelmi forgalomból való visszahívása és egy felülvizsgált szöveg újbóli közreadása mellett döntött. A korábbi változatot megvásárlók példányait az ismételt megjelenés után a kiadó térítésmentesen becseréli. A megvalósulás pontos időpontjáról a kiadó a későbbiekben tesz közzé nyilvános értesítést.”

Aligha véletlen, hogy épp a prae.hu-nak küldték el ezt a közleményt, ugyanis az oldal pár nappal korábban megsemmisítő kritikát közölt a kötet fordításáról. Tornyai Péter zeneszerző, hegedű- és brácsaművész írásában számtalan hibát és pontatlanságot mutatott be, pedig csupán a fordítás zeneelméleti vonatkozású részeit vizsgálta át.

A hibák között akadtak apróbb, bosszantó pontatlanságok is, de olyan jelentős tévedések és felületességek is, melyek a brit konzervatív filozófus zeneelméleti fejtegetéseinek megértését is akadályozzák. Mint Tornyai írja cikkében, »a fordítás – alább példákkal bemutatott – inkompetens jellegével az a kisebbik probléma, hogy a szakmabeliek számára komolyan vehetetlenné, néhol nevetségessé válik a fordítói teljesítmény. Az igazi baj az, hogy a terminológiai összevisszaságok, félrefordítások miatt a könyv ajánló fülszövegében is megcélzott „laikus zeneszeretők” számára számos gondolatmenet megértése esélytelen.«

Tornyai cikkében hosszan sorolja a példákat. Vannak köztük zeneelméleti tévedések, van, amikor magyarul már más kifejezéssel meghonosodott fogalomra alkot új kifejezést a fordító, és több példát is találni arra, amikor a szövegen belül ugyanarra a fogalomra különféle fordításokat használt a magyar fordító. Tornyai nagyon alapos kritikáját azzal zárja: