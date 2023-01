Gürcölés és kukoricázás

Jó reggelt! Üdítően változatos, ráadásul nem direkt politikai témák a szokásos 4 kiemelt cikkben:

Ami változik és ami nem

Szijjártó Péter szerint az akkumulátorgyárak elleni tiltakozások mögött felsejlik valaki más is. Tudjuk ki? Ha nem, a közmédia elmagyarázza! No de! Bár nemrég a Fidesz még sorosista összeesküvésnek tartotta a rovarevést, most az MCC kóstoltat szárított sáskákat a gyerekekkel.

Visszatérve az akkumulátorgyárra: a DK ártalmasnak tartja debreceni népszavazási kezdeményezéseket. Czinkóczi hírügyeletes tökéletes mondata: „A pártnak van egy környezetvédelmi árnyékminisztere is, aki egyben a Nagy Fal Magyar–Kínai Barátság Egyesület elnöke is, de eddig Oláh Lajos sem exponálta magát a akkuügyben.” A fideszes városvezetés szórólapokkal hűti a kedélyeket (pun intended).

Ukrán-magyar kukoricázás

Valakik valamiért most látták elérkezettnek az időt, hogy Orbán Viktor titkára kilépjen a rivaldafénybe, és megpróbálja úgy olvasni a súgógépet, mintha magától beszélne. Amúgy azt üzente Nagy János a Főnököt a búsba elküldő dnyiprói polgármesternek, hogy „a szerénység és a történelem ismerete indokolt lenne”. Mi jól tudjuk azt is, hogy ha valami jellemzi Orbán Viktor miniszterelnök urat, az a szerénység.

Mindeközben: az EU-tól kérne segítséget a kormány, mert túl sok kukorica jött be tavaly Ukrajnából.

Mint a güzü

A dolgozó magyarok 7-8 százaléka lehet munkafüggő, de még mindig alig esik szó a helyzetükről. A civil szektorban dolgozók és a nők különösen veszélyeztettek, a változáshoz a társadalmi üzenetnek is meg kellene változnia. Interjú Kun Bernadette pszichológussal.



Picire hajtott pizsinaci

A rendszerezést csúcsra futtató japán guru rájött, hogy három gyerek mellett nem tud makulátlan rendet tartani otthonában, ezért kitalálta, hogyan lehet a szorongó rajongóit újabb módszerekkel rábírni arra, hogy továbbra is kövessék az életmódját.

Sok pénz, kis foci

Ryan Reynolds és Rob McElhenney futballprojektje gőzerővel halad, a csapat az angol vármegye II.-ben, a National League-ben feljutásra áll, az FA-kupában a nyolcaddöntőért játszik. Észak-Wales megőrült - írja Tóth-Szenesi Attila cikkében, amit még a focit nagy ívben elkerülő olvasó se tud nem élvezni (tapasztalatból mondom).

Sok kamu sokra megy

A Kúria kimondta: hazudott a TV2 Márki-Zayról, helyreigazítást kell beolvasnia a Tényeknek.

Szintén ma derült ki, hogy kamunak tartja a rendőrség a TV2 egyik friss riportját, amely szerintük félrevezette a lakosságot. Innen is kívánok édes ébredést minden, az elmúlt éveket átalvó nézőnek!

Nem kell rosszra gondolni

Az ország leggazdagabb emberét, a miniszterelnök szövetségesét egy New York-i elemzőiroda múlt héten azzal vádolta meg, hogy hatalmas csalások révén nőtt ekkorára a birodalma. Azóta nincs megállás, menekülnek a befektetők. Persze, Indiában!

