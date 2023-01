Hasonmását gyilkolta meg a fiatal nő, hogy elhitesse, ő maga halt meg

A bajor ügyészség feltételezése szerint egy 23 éves német-iraki nő felkutatta az Instagramon a hasonmását, majd egy ismerősével közösen meggyilkolták a nőt, hogy elhitesse, ő maga halt meg, írja a Guardian berlini tudósítója.

Tavaly augusztusban került elő egy nő holtteste egy parkoló Mercedesből Ingolstadt városában, és a rendőrség akkor Sharaban K-ként azonosította az áldozatot. A 23 éves, Münchenben lakó, iraki származású nő holttestét több rokona is azonosította, ugyanakkor a másnap elvégzett halottkémi vizsgálat új eredményt hozott, és az áldozatot végül az algériai származású, szintén 23 éves, Baden-Württemberg tartományban élő Khadidja O.-ként azonosították.

A két nő a beszámolók szerint rendkívül hasonlított egymásra, hasonló arcfelépítésük volt, hosszú fekete hajuk és erősen sminkelték is magukat. A német sajtó idővel el is nevezte az ügyet hasonmás-gyilkosságnak. Hamar kiderült ugyanis, hogy a történtekhez K.-nak is köze lehet: már tavaly augusztusban őrizetbe vették egy 23 éves koszovói állampolgárral egyetemben, de a hatóságok sokáig nem közöltek újabb részleteket a nyomozásról.

photo_camera Rendőrök keresnek nyomokat a gyilkosság után, tavaly augusztusban Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Múlt héten azonban bejelentették, hogy a rendőrség gyanúja szerint K. családi viszályok miatt akart felszívódni, és kitalálta, hogy ehhez meg kell rendeznie a saját halálát. A közösségi oldalakon álprofilok segítségével számos olyan nőt keresett meg a gyilkosság előtti időszakban, akik mind hasonlítottak rá. Különféle ígéretek révén megpróbált személyes találkozót szervezni velük, de a legtöbb esetben nem járt sikerrel.

O.-t azonban rá tudta beszélni a találkozóra, állítólag egy kozmetikai cikkekkel kapcsolatos ajánlatot ígérve neki. K. és a koszovói férfi érte mentek autóval, majd egy városon kívüli, erdős területre hajtottak vele, és ott halálra késelték. A rendőrség nem találta meg a gyilkos fegyvert, ugyanakkor a nyomozók szerint így is elegendő bizonyíték áll a rendelkezésükre a vádemeléshez. A páros ezután az autóba rakta a holttestet, majd Ingolstadtba hajtottak vele, ahol Sharaban K. szülei találták meg késő este.

A nyomozás ugyan még tart, de idén január végén az ügyészség elrendelte Sheqir K. és Sharaban K. előzetes letartóztatását. Ha elítélik őket, akár életük végéig börtönbe kerülhetnek.