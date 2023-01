Orbán: Én nagyon sokat tanultam Alijev elnök úrtól, hogyan kell jól vezetni egy országot

Érdekes beszéddel köszöntötte Orbán Viktor Ilham Alijev azeri elnököt és feleségét annak alkalmából, hogy az Azerbajdzsántól Magyarországig húzódó áramvezeték kiépítéséről írtak alá megállapodást vasárnap. A miniszterelnök hivatalos oldala, a miniszterelnok.hu nyilvánosságra hozta Orbán köszöntőjét, amiben amellett, hogy ismét fölemlegette a magyar-azeri türk rokonság, legalábbis kulturális rokonság elméletét, azt mondta a jelenlévőknek:

"Én nagyon sokat tanultam Alijev elnök úrtól az elmúlt tíz-egynéhány évben, hogyan kell bonyolult közegben jól vezetni egy országot." "Sajnos nem mindent tudtam eltanulni tőle, merthogy mi inkább a radikális oldalhoz tartozunk, ő pedig a legmérsékeltebb politikusok közé tartozik. És azt kéne tőle eltanulnom, hogy moderált módon is hogyan lehet eredményeket elérni a nemzetközi térben."

A magyar miniszterelnök itt nem arra gondol, hogy Alijev elnök és családja hogyan van 2003 óta hatalmon és épített ki egy nagyon korrupt és autoriter rendszert az országában, hanem arra, hogy hogyan tud nagyhatalmak között lavírozni. "Azerbajdzsán délről Iránnal határos, északról az oroszokkal. Magyarországtól nyugatra vannak a germánok, keletre meg az oroszok, szóval mi ismerjük ezt a helyzetet, és tudjuk, hogy milyen nehéz ilyen körülmények között jól menedzselni egy nemzet életét."

photo_camera Alijev és Orbán megállapodik. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán arról is beszél, hogy az azeri-magyar politikai barátság és az ő személyes barátsága Alijevvel 2010 körülre datálódik, amikor "Magyarország hozott egy fontos döntést, körülnéztünk a világban, hol lehetnek stratégiai partnereink, ahol nem egyszerűen csak pénzügyi érdekek vannak, hanem mélyebb barátságot is találhatunk."

"Mert szép dolog ez a NATO meg az Európai Unió, azóta ráadásul nem is olyan szép, de mi azt gondoltuk 2010-ben, hogy nem állhatunk egy lábon, és akkor született az a döntés, hogy menjünk el Azerbajdzsánba." Bár a magyar miniszterelnök beszédében külpolitikai téren nevezte tanítómesterének Alijevet, mindenképpen érdemes megemlékezni arról, hogyan is vezeti Azerbajdzsánt. Ezt elég szépen összefoglalja a Freedom House Azerbajdzsánról szóló oldalának első pár mondata: "A hatalom Azerbajdzsán autoriter rendszerében továbbra is nagyon erősen koncentrálódik az elnöki posztot 2003 óta betöltő Ilham Alijev és tágabb családja kezében. Burjánzik a korrupció, a formális politikai ellenzék pedig a több éves üldöztetés során meggyengült. A hatóságok határozottan elnyomják a polgári szabadságjogokat, így kevés lehetőség marad a független önkifejezésre és az aktivizmusra."

Alijev és családja elnöki pályafutása alatt óriási vagyonra is szert tett, részesedése van az ország legnagyobb bankjaiban, telekommunikációs, építőipari, olaj- és gázipari vállalataiban, a vagyon nagy részét pedig offshore számlákon tárolja.