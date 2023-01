Priscilla Presley megtámadta Lisa Marie Presley végrendeletét

Elvis Presley volt felesége vitatja ugyanis a nemrég meghalt lánya végrendeletének hitelességét, pontosabban azt a 2016-os módosítást, amely kizárta őt a hagyaték kezeléséből.

photo_camera Fotó: JASON KEMPIN/Getty Images via AFP

Priscilla Presley ügyvédei szerint az utólag módosított végrendeletben rosszul írták az anyja nevét, illetve az aláírás is „szokatlan” volt. A Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott papírok szerint a 77 éves Priscilla Presley csak lánya, Lisa Marie Presley halála után tudta meg, hogy 2016-ban történt egy módosítás a végrendeleten.

Priscilla Presley érvei szerint a módosítást be kellett volna mutatni neki már jóval korábban, akkor, amikor lánya még életben volt, legalábbis szerinte így írta elő a végrendelet is. A 2016-os módosítással egyébként nemcsak őt, de menedzserét, Barry Siegelt is kizárták. (BBC)