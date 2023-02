Az oroszok valami nagy dologra készülnek

Hetek óta arról pusmognak az ukrán katonai felderítők és a nyugati elemzők, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök februárban vagy márciusban döntő stratégiai lépésre szánhatja el magát. A szokás szerint homályos katonai fogalom jelen esetben egy, a 2022. tél végihez fogható léptékű inváziót takar, mostanra ugyanis megkaphatták az ősszel mozgósítottak a minimális alapkiképzést, amely nélkül érdemben csak ágyútölteléknek lehetne használni őket.

photo_camera Ukrán katonák 60 milliméteres aknavetőt igazgatnak a donecki fronton 2023. január 31-én Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Az elmúlt napokban több jele is volt annak, hogy az orosz haderő valóban nagy dobásra készül. Egyrészt az augusztus óta ostromolt Bahmutnál, amely november-decemberben a front legforróbb szakasza volt, ám ahol december végére az embertelenül nagy veszteségek miatt kimerülni látszott az orosz offenzíva, a Wagner zsoldoshadsereg kivéreztetett alakulatait reguláris erőkkel erősítették meg, és január végén új lendületet véve nekikezdtek az erődszerűen megerősített város bekerítésének. Alakulataik délkeleti irányból igyekeznek elvágni a főutat, amely egyben a legfőbb utánpótlási vonala a védőknek.

Ezzel párhuzamosan a front többi szakaszán is mozgolódni kezdtek. Luhanszk megye határán, ahova az ukránok kétlépcsős harkivi ellentámadásukkal szorították vissza a megszállót szeptember-októberben, a Kraszna folyó természetes védvonalát kihasználva megerősítették védelmüket, és nagy erőket mozgósítottak, elég nagyokat ahhoz, hogy akár támadó műveleteket is indíthassanak, fenyegetve Doneck megye északkeleti részét is.