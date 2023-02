Deep state Tatabányán

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, szokás szerint az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. És ahogy szoktuk, négy anyagot külön ki is emelünk:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Mélyállam

Az önkormányzati cégekben folytatódik a tatabányai polgármester és az összefogásból kiszállt, rendszeresen a Fidesszel szavazó képviselők küzdelme: mint kedden írtuk, Szücsné Posztovics Ilona hetek óta nem kap adatokat az önkormányzati cégek gazdálkodásáról. Szerinte azért, mert féltik a rejtett politikai alkalmazottakat. Az önkormányzati holding művileg előállított cirkuszról ír.

Idén Veszprém Európa egyik kulturális fővárosa, ennek apropóján megnéztük, mi történt akkor, amikor legutóbb magyar városnak jutott a titulus, és arra jutottunk, Pécs 2010-es története intő jel lehet most Veszprémnek is.

Kedd éjfélig kellett felkerüljenek a vagyonnyilatkozatok a parlament honlapjára, és ugyan a magyar rendszernek régóta nincs semmiféle értelme, mi azért minden évben megnézzük, mit állítanak éppen az ország legjelesebb koponyái. Idén például kiderült, hogy

A vagyonbevallásokhoz alighanem érdemben kapcsolódik, hogy megjelent a Transparency International 2022-es Korrupció Érzékelési Indexe, és immár Magyarország abszolút sereghajtó az EU-n belül, már ami a korrupció megélt tapasztalatát illeti.

Az sem világos egyelőre, hogy mi lesz az Erasmus- és kutatási támogatási pénzek sorsa, Mariya Gabriel illetékes uniós biztos például arról beszélt, hogy nincs egyetlen csodaszer, ami egycsapásra megoldaná az összes problémát. Szintén konfliktushoz vezethet Brüsszellel, hogy a kormány ugyan belevág az igazságügyi reformba, csakhogy mint arról részletesen is írtunk, a jelek szerint egyszerűen át akarják verni az EU-t. Kedden jelent meg az OBT elemzése is a reformcsomagról, és ők is arra jutottak: a kormány terve több ponton nem felel meg az uniós elvárásoknak.

Kedden beszámoltunk arról is, hogy

Eltemették TGM-et

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Kedd délután eltemették Tamás Gáspár Miklós erdélyi származású magyar filozófust, a Kádár-rendszer földalatti ellenzékének meghatározó személyiségét, egykori SZDSZ-es országgyűlési képviselőt és publicistát.

A háború

photo_camera Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Kedden beszámoltunk arról, hogy az ukrán külügyminiszter szerint első körben 120-140 tankra számítanak nyugatról, Macron pedig arról beszélt, „nincs kizárva”, hogy Franciaország vadászgépeket küldjön Ukrajnának.

Kijevben közben bekérették a magyar nagykövetet Orbán „senkiföldjés” megszólalása miatt, és felszólították, hogy Magyarország hagyja abba az ukránellenes retorikát. Vannak persze országok, melyekkel jobban megtalálja az Orbán-kormány a vezetést, kiderült például, hogy a miniszterelnök úgy köszöntötte Ilham Alijev azeri elnököt, hogy nagyon sokat tanult tőle arról, hogyan kell vezetni egy országot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig a Bloombergnek adott interjút, és kiderült, hogy a „keleti szárnyon” látja a veszélyt, de Oroszország nevét nem mondja ki.



A világ

Keddi hír volt még, hogy