Zaklatás miatt bűnösnek mondták ki Pető Attilát, mert tudni akarta, miért nem ítélik el az őt gyerekkorában molesztáló papot

Zaklatás miatt szerdán bűnösnek találták Pető Attilát, akit egykori ministránsként, tizenhárom éves korában molesztált egy pap, és akinek ügyét 2016 óta követi a hazai nyilvánosság. Petőt az esztergomi érsekség két vezetője, az ügyben eljáró Süllei László és az azóta elhunyt Snell György segédpüspök jelentette fel, mert többször felkereste őket, hogy tájékoztassák az ügyéről.

Miután a molesztáló papot kizárta az egyház - amiről szintén az ügyéről először beszámoló újságírótól értesült -, Pető nem kapott információt arról, hol tart az eljárás, és az ügyiratokba sem tekinthetett be. Ezért összesen hat darab üzenetet küldött az egyházi vezetők hivatali és magánszámára, és „túl sok" hívást indított. A bíróság tavaly májusban, első fokon két rendbeli zaklatás vétségében mondta ki bűnösnek.

photo_camera Pető Attila az utolsó szó jogán, tavaly májusban Fotó: Kaufmann Balázs

Az ügyészség akkor próbára bocsátást javasolt, ami jogilag nem is számít büntetésnek, nem kerül be az erkölcsi bizonyítványba sem, a bíróság pedig ennél is enyhébb intézkedést írt elő, és a „rosszallását” kifejező megrovásban részesítette Petőt. Ennek gyakorlatilag semmi következménye nem lett volna, Pető szerint ez szimbolikus kérdés. Azért fellebbezett, hogy ne azzal végződjön az eljárás, hogy a bíróság bűnösnek nyilvánítja, amiért a nyakára járt az ügyét szerinte rosszul kezelő papoknak. A Fővárosi Törvényszék ma helyben hagyta az elsőfokú ítéletet.

Az utolsó szó jogán másodfokon Pető azt mondta, eredetileg hosszú beszéddel készült, de a tárgyalás reggelén meggondolta magát. Szerinte habár az ellene zajló zaklatási perben gyakran erre hivatkoznak, nem bocsánatkérést várt a gyerekkori abúzus miatt Erdő Péter bíborostól - Süllei főnökétől -, a katolikus egyháztól vagy mástól. Tájékoztatást szeretett volna, hogy végre történjen valami az ügyében, és hogy ilyesmi senki mással, soha többé ne fordulhasson elő. Snell Györgyre gyerekkorától apafiguraként tekintett. Videónk az előző ítélethirdetésről:

A Petőt ért korábbi abúzust nem vonta kétségbe az ítélet, és a sérelmeit és az ahhoz kapcsolódó céljait sem, amelyeket a bíró társadalmilag hasznosnak ítélt. A bíróságnak azonban a vád tárgyává tett cselekményről kellett döntenie, az alapján pedig másodfokon is azt állapította meg, hogy a sértetteket rendszeresen, tartósan, hosszan elhúzódóan és visszatérően háborgatta a terhelt - vagyis Pető zaklatta Sülleit és Snellt.

Húsz év múlva

Pető Attila ügyét 2016 óta követi a magyar nyilvánosság, a 444-en mintegy húsz cikkben foglalkoztunk vele. Az első fokú ítéletről szóló cikkünkben részletesen összefoglaltuk a bonyolult fordulatokat, úgyhogy most nézzük csak röviden:

Pető Attilát kamaszkorában kezdte el molesztálni egy pap. Húsz évvel ezelőtt, 2003 körül ő panaszolta be először Balázs atyát, akinek mára mintegy húsz áldozata került elő. A katolikus iskola igazgatója, illetve az esztergomi érsekség helynöke, az azóta veszprémi érsekké előléptetett Udvardy György akkor nem hitt neki, ő pedig kilépett az eljárásból.

2015-ben Pető újra nekivágott, és hivatalos bejelentést tett az érsekségen. A vizsgálat gyorsan felfedte, hogy a papra már korábban is volt panasz, de ezt a felettese elhazudta. Innentől már Esztergom is komolyan vette a vizsgálatot, amelyet Süllei László helynök folytatott le. A most lezárult per fontos témája volt, hogy milyen hibákat követett el eközben.



A vizsgálat végén, 2016 szeptemberében Erdő Péter bíboros tíz évre eltiltotta Balázs atyát a papi szolgálattól. Ez fontos határvonal: valószínűleg ennyire jutott volna az egyház magától, ha Pető nem fordul a médiához. Miklósi Gábor nem sokkal később megjelent indexes cikke azonban mozgásba hozott mindent. Az esztergomi érsekség kiadott egy közleményt, majd egész sor új áldozat jelentkezett. Balázs atyát a világi feladatoktól is eltiltották, majd levelet írattak vele a pápának, hogy bocsássa el a papi rendből. A kérést az egyházfő teljesítette.

photo_camera Zenés gyermekmise Balázs atyával Forrás: Facebook

Három évvel később, amikor elindult a 444 egyházi visszaélésekről szóló sorozata, Pető még mindig nem kapott hivatalos értesítést a róla is szóló vizsgálatok eredményeiről. A pap kizárása is csak azután derült ki, hogy kérdéseket küldtünk az esztergomi érsekségnek. Az egyház nem engedte, hogy Pető betekinthessen az ügyiratokba, miközben a megfelelőnek tartott újságírónak odaadták azokat az áldozat összes érzékeny adatával, vallomásával együtt. Az egyház hivatalosan nem ismerte el, hogy Petőt zaklatta Balázs atya, hiába lett ez egyértelmű a többi áldozat jelentkezése után. Ebből következően nem is kértek tőle bocsánatot.



Pető válaszokat várt, de nem kapott. Ezért hívogatni kezdte az ügyében eljáró Süllei László hivatalát, illetve felkereste atyai pártfogóját, Snell György segédpüspököt. Neki anno elvitt egy 2008-as igazságügyi szakértői véleményt arról, hogy nem hazudik, de Snell nem kezdett vele semmit, nem kezdeményezett vizsgálatot, Balázs atya zaklathatott tovább. Egy alkalommal, amikor nem nyitottak ajtót neki Snell hivatali lakásánál, Pető belerúgott az ajtóba.

A fentiekre hivatkozva Süllei és Snell feljelentették Petőt zaklatásért, innen indult ez a per. Snell időközben koronavírusban elhunyt.

A bírósági tárgyalásokig kellett várni, hogy tizennyolc évvel Pető első bejelentése után a magyar egyház egyik vezetője, Süllei László feltételes mód helyett egyértelműen elismerje: Petőt molesztálták. Az érseki helynök azt is hozzátette akkor: „Az elkövető helyett megkövetem Attilát, és szeretném megköszönni, hogy segítette az ügy feltárását.” Bár ő kezdeményezett eljárást ellene, azt is kérte, hogy Petőt ne ítéljék el.