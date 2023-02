Mészáros Lőrinc beszállt a tatabányai fociba, miután átvette a városi gázvezeték-rendszert

Új szponzor érkezett a tatabányai focicsapathoz, amit mostantól úgy hívnak: OPUS TIGÁZ Tatabánya.

A Mészáros Lőrinc-féle vállalat „a megbízható és stabil gázellátás biztosítása, a gazdasági szerepvállalás mellett értékteremtő szerepet vállal a térség társadalmi életében is” - olvasható a klub közleményében.

„Az ellátási területen élő közösségek támogatásának részeként fontosnak tartjuk az egészséges életmód ösztönzését, így a nagy hagyományokra visszatekintő helyi sportélet támogatását is. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a következő években az OPUS TIGÁZ Zrt támogatja a tatabányai futballt. Bízunk benne, hogy ezzel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a csapat kivívja a másodosztályba való feljutást is” – idézik Torda Balázst, a cég vezérigazgatóját.

A megállapodás keddi bejelentésén ott volt Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő és Kancz Csaba főispán, a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke is.

A tigázos mezzel ugyan nem pózolt, de a többi képről kiderül, hogy ott ült a közönség soraiban Szücsné Posztovics Ilona, a város ellenzéki polgármestere is. Szücsnének már 2019-es győzelme után sem volt stabil többsége a közgyűlésben, azóta viszont szétszakadt az ellenzéki összefogás, és többen rendszeresen a fidesszel szavaznak. A korábbi alpolgármestert emiatt kizártak az MSZP-ből.

Ez a konfliktus a gáz- és a fociügyeket sem kerülte el.

„Gyakorlatilag megszűnt a piac és a verseny”

Az Opus Tigáz januártól üzemelteti a környékbeli földgázvezeték-hálózatot, miután 195 millió forintért megvette az önkormányzat tulajdonrészét a Turulgáz Zrt.-ben.

A Tigáz jóval Mészáros érkezése előtt, 2003-ban szerzett többségi tulajdont a Turulgázban, és bár éveken keresztül próbálta megvenni az egészet, az önkormányzat mindig nemet mondott.

Aztán 2020-tól a vállalat rendre leszavazta az éves osztalékok kifizetését, százmilliós bevételtől megfosztva a várost. Közben a gázszolgáltató, az MVM Égáz-Dégáz Kft. folyamatosan csökkentette a Turulgáznak járó üzemeltetési díj mértékét is.

„Eljutottunk oda, hogy a monopolhelyzetben lévő két nagy energiaszolgáltató, az MVM és a Tigáz működése révén, amely mögött jól tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc áll, gyakorlatilag megszűnt a piac és a verseny. Senkinek nincs mozgástere, csak nekik” - mondta korábban Szücsné Posztovics Ilona, a város ellenzéki polgármestere a 24.hu-nak.

A kényszerhelyzetbe került önkormányzat tavaly júniusban hirdette meg eladásra a Turulgázt, amire csak az Opus Tigáz adott érvényes ajánlatot. Bár Szücsné és maroknyi szövetségese a közgyűlésben nem szavazta meg a Turulgáz eladását, ennek inkább szimbolikus jelentősége volt.

A fideszes képviselők és a szakadár ellenzékiek összefogása bőven elég volt a gázüzlet megkötéséhez és Mészáros térnyerésének szentesítéséhez. Pár hónap elteltével az Opus Tigáz támogatni kezdte a tatabányai focit, ahol egy ideje szintén a fideszes-átszavazós többség szándékai érvényesülnek. Az önkormányzat 10 százalékban tulajdonosa a focicsapatnak, pontosabban a TSC Labdarúgó Kft.-nek, amit 2020-ban alapítottak azért, hogy profi bajnokságban szerepelhessenek. A város 2021-ben szállt be a cégbe, de addig is évente több tízmillió forinttal támogatta a sportklubot és benne a focicsapatot. Épp azért kellett tulajdonrész az önkormányzatnak, mert másképp az uniós szabályok miatt nem adhatott volna továbbra is ennyi pénzt.

A cég alapításakor Balogh Ferenc jobbikos képviselőt és akkori sporttanácsnokot, a polgármester támogatóját tették meg ügyvezetőnek. Amikor az önkormányzat tulajdonossá vált, összeférhetetlenség miatt kénytelen volt lemondani, de ekkorra felbomlott az ellenzéki koalíció is.

A fideszes és a szakadár képviselők támogatásával Molnár József került a helyére. Molnár 2006-ban fideszes jelöltként indult önkormányzati képviselőnek (nem jutott be), később a helyi médiában vált fontos emberré. Ő vezette a Turul Média Kft.-t, ami a fideszes polgármester idején kezdett műsorokat gyártani a városi tévébe.

Szücsné 2020-ban saját hatáskörben mondta fel a szerződést arra hivatkozva, hogy „hangulatkeltő, megtévesztő és félrevezető” módon számoltak be az önkormányzat munkájáról. Molnár személyes bosszút és Gyurcsány Ferencet emlegetve vágott vissza a Pesti Srácok cikkében.

A focis kft. többségi tulajdonosa a Tatabányai Sport Club Egyesület, annak elnöke pedig Sámuel Botond, aki szintén a polgármester ellenlábasa.

Sámuel tíz éven át, tavaly nyárig vezette az önkormányzat rendezvényszervező-kulturális cégét, az Agora Nkft.-t. Szücsné 2021-ben társ-ügyvezetőt akart kinevezni Sámuel mellé, mivel szabálytalanságokat találtak a korábbi évek gazdálkodásában, a fideszes városvezetés idejéből. A polgármester tervét a fideszes és az ellenzéki frakcióból kiszavazó képviselők fúrták meg. (A konfliktus azóta többek közt a helyi sajtóügyekben és más önkormányzati cégekben folytatódott.)

Volt honnan fejlődni

A Tatabánya FC három éve még a megyei bajnokságban játszott, most vezeti a NBIII nyugati csoportját, és a másodosztályba készül. (Egy évtizede Orbán Viktor is szóba hozta a csapatot. Akkor arra számított, hogy a Tatabánya és a hozzá hasonló klubok két-három éven belül eluralják a másodosztályt. Ez végül nem valósult meg, ahogy a Puskás Akadémia sem zuhant az NBII középmezőnyébe.)

A nagymúltú csapat a 80-as években még a Real Madridot is megverte, az elmúlt években viszont inkább bizarr botrányaival került be a hírekbe. A 2015-ben érkezett olasz befektetőről hamar nyilvánossgára került pornós múltja, a keretet pedig külföldi játékosokkal töltötték fel, esélyt sem hagyva a magyaroknak. Emiatt végül a szövetség is elzárta a pénzcsapot, olvasható a 24.hu korabeli cikkében.

A felhalmozódó tartozások miatt a csapat egy idő után ki sem állt a meccseire, végül kizárták a klubot a harmadosztályból. Akkor a fideszes polgármester, Schmidt Csaba reális célnak tartotta, hogy egy új csapattal hamarosan visszajussanak.

Ez végül sikerült, sőt a jelek szerint a másodosztály is meglesz. A Mészáros-pénz pedig segítheti őket, hogy még nagyobbat álmodjanak.