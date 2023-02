A háború egyéves évfordulóján jöhet a tizedik szankciós csomag

Az Európai Unió vezetői csütörtökön és pénteken Kijevben találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a háború kitörésének egyéves évfordulóján újabb szankciós csomag jöhet, írja a Reuters. A lap szerint valószínű, hogy sokak várakozásával ellentétben Ukrajna gyors uniós tagsága viszont nem fog megvalósulni.

Zelenszkij ma Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével találkozik. Az ukrán elnök több büntetőintézkedést sürgetett az Európai Uniótól Oroszországgal szemben, de a február 24-ére időzített tizedik szankciós csomag - amelynek részletei egyelőre nem ismertek - elmarad a ukrán kormány várakozásaitól, írják.

