Egy tanulmányból kiderült, mennyi vizet fogyasztana a debreceni akkugyár, gyorsan el is tüntették

Két nap után eltüntették az illetékes kormányhivatal oldaláról a kínai CATL akkumulátorgyártó tervezett debreceni üzeméhez tervezett vízvezeték előkészítéséhez készült tanulmányt, amiből kiderült, hogy milyen embertelenül nagy lehet a vízfogyasztása a tervezett gigagyárnak, írja a 24.hu. A debreceni városvezetés a hét elején még szórólapokon hazugozta azokat, akik szerint a gyár akár napi 40 ezer köbméter (16 olimpiai úszómedencényi) vizet fogyasztana, mert hivatkozás nélküli állításuk szerint a vízigény biztosan nem haladná meg a 25 ezer köbmétert.

Ám a vízvezetéképítést előkészítő tanulmány szerint a gyár valós vízfogyasztása nemhogy elérné, de bőven meg is haladná a 40 ezer köbmétert. Az akkumulátorgyártáshoz a csak kínai importból beszerezhető alapanyagokon túl két dologból kell rengeteg: vízből és energiából. A tervezett, évi száz gigawattóra tárolókapacitású akkumulátor legyártásához évi 4150 gigawatt áramra, a paksi atomerőmű éves termelésének bő negyedére van szükség. A vízvezetéképítést előkészítő tanulmány szerint pedig naponta akár 60 ezer köbméter vízre, amivel egy év alatt 87600 olimpiai úszómedencét lehetne feltölteni. A tanulmány szerint az átlagos vízfogyasztása is napi 42500 köbméter volna a gyárnak.

A CATL tervezett gigagyárához tehát nem csupán annyi energiára volna szükség, ami Magyarországon nem feltétlenül ár rendelkezésre - Magyarország amúgy is energiaimportőr -, hanem rendkívül nagy a vízigénye is. Ez pedig a helyszínválasztást is erősen megkérdőjelezi, mivel a beruházást az amúgy is vízhiányos Alföldre, azon belül is Debrecenbe tervezik, ahol nincs folyó, a város víznyerő telepeinek termelése pedig nem bővíthető korlátlanul anélkül, hogy azt a vízkészlet meg ne sínylené. További probléma, hogy a gyár a szakértő számítása szerint napi 18-28 ezer köbméternyi szennyvizet is termelne, vagyis még a város szennyvíztisztító kapacitását is bővíteni kell, mert ez a mennyiség "kritikusabb napokon átlépi a szennyvíztisztító telep kapacitását még szárazabb időben is".

A vízvezetéképítést előkészítő tanulmányt a városi önkormányzat száz százalékos tulajdonában álló Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. megrendelésére az Enviro-Expert Kft. már tavaly decemberben, az akkugyár elleni tiltakozások kirobbanása előtt elkészítette. Most, hogy a tiltakozások egyik központi kérdésévé pont a gyár vízigénye vált, az önkormányzat azt állítja, hogy a száz százalékos tulajdonukban levő cég által felkért szakértő által készített tanulmányban "a terület vízigényével kapcsolatos leírás félreérthetően fogalmazott", ezért most annak pontosítását kérték. Állításuk szerint a tanulmányban szereplő napi 42500 köbméteres vízfogyasztási adat Debrecen az ipari övezetet is magában foglaló déli és délkeleti városrészének teljes ellátására vonatkozik.

A 24.hu megkereste a tanulmányt készítő Enviro-Expert Kft.-t, melynek munkatársa szerint őket valójában senki sem kereste, így arról se tudnak, hogy bármilyen probléma merült volna fel a tanulmányukban szereplő vízfogyasztási adatokkal kapcsolatban.