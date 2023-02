Valaki 35 milliós Mercit vett a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásából, a Pénzügyminisztérium szerint nem is

Alapjáraton 35 millió forintos Mercedest fotózott le a 24.hu olvasója „Családbarát Magyarország” logójú matricával a szélvédőjén - ez jelzi, hogy az autót a nagycsaládosoknak igényelhető 2,5 millió forintos állami támogatással vásárolták. A Pénzügyminisztérium listázza, milyen autókra vették igénybe a kedvezményt, luxusautók nincsenek köztük.

A lap rákérdezett a Pénzügyminisztériumnál, hány autót és milyen típusokat vásároltak a kedvezménnyel az elmúlt években, és habár teljes részletességgel nem közöltek adatokat, az általuk közzétett listán

felső kategóriás és luxusautók egyáltalán nem szerepelnek, pedig a program kezdetén Varga Mihály pénzügyminiszter is elismerte, hogy ilyeneket is vettek az állami támogatás segítségével. A 24.hu szerint a nyilvántartásban szerepel is a lefotózott autó - egy Mercedes AMG GLE 53 4MATIC+ -, és az is, hogy „a jármű elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt a Magyar Államkincstár javára", ami szintén feltétel volt a kedvezményhez.

photo_camera Orbán Viktor a kecskeméti Mercedes-gyárban Fotó: kormany.hu

A minisztérium szerint tavaly szeptemberig kicsit több mint 27 ezer nagycsalád vett igénybe támogatást autóvásárlásra, leggyakrabban Daciára, de az így vásárolt autók nyolc százalékának nem közölték a márkáját. „Könyvelési hiba vagy más probléma" miatt a PM januárban pár tízezres köztartozások miatt kezdte visszakövetelni a 2,5 milliós támogatásokat a családoktól.