Már nem kell sokat aludni, és a mindentudó mesterséges intelligencia megbuktatja az Orbán-rendszert

Napindítónkban ezúttal a szépen egymásra szervezett ellenzéki rendezvényekről, illetve az orvosi kamara akciójáról számolunk be, utána jönnek klasszikus hétvégi cikkeink és podcastjeink.

4 fontos cikk:

Ellenzéki odamondogatás

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Az alaphangot Ungár Péter adta meg az LMP szombati kongresszusán, ahol kijelentette: „az ellenzéki összefogás halott”. Az MSZP a teljesen értelmetlen "Fordulat Magyarországnak!" szlogent adta az évadnyitójának, ahol nem temették az ellenzéki összefogást, de odaszúrtak a több pártból politikusokat elszipkázó DK-nak.

A DK kongresszusán egyesével mutatták be azokat, akik az elmúlt hónapokban csatlakoztak hozzájuk más pártoktól. Gyurcsány első számú feladatának nevezte, hogy a DK legyen az Orbán-kormány ellenfeleinek az otthona.

A leginkább eseményszerűnek Donáth Anna politikába való visszatérése tűnt. A Momentum jövőértékelő rendezvényén az átigazolások mellett az előválasztás esélyeiről is kérdeztük a párt vezetőit.

Márki-Zay Péter mindeközben a Mindenki Magyarországa Néppárt alakuló közgyűlését szervezi, és egyúttal megfejtette a Titkok Titkát. Megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogyan lehet leváltani Orbánt, és az megmondta neki. Szavazni kell a választásokon.

Orvosok kongresszusa

photo_camera Orbán Viktor kormányfő (b) fogadja Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét a Karmelita kolostor teraszán 2020. október 3-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Rendkívüli nyomásgyakorlásról döntött a Magyar Orvosi Kamara közgyűlése: elegük lett az egészségügyi rendszer állandó foltozgatásából, letétbe helyezik a szerződéseik felmondását, hogy ezzel strukturális reformokra kényszerítsék a kormányt.

A felelős államtitkár rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, hogy elmondhassa: minden a legnagyobb rendben. Takács Péter azzal nyitott, hogy a Belügyminisztériumnak nem az orvostársadalommal van gondja, csak az orvosi kamarával vitatkoznak, amelyet hangulatkeltéssel vádolt. Aztán elkezdte részletezni, hogy milyen sokat keresnek az orvosok. A Fidesz is reagált: Gyurcsány, dollárbaloldal.

A jelen történelme

photo_camera Fotó: YVES HERMAN/REUTERS

Ungváry Krisztián történésszel beszélgettünk abból az alkalomból, hogy keddtől 12 részes előadás-sorozatba kezd a magyar történelem vitatott kérdéseiről. Miért gondolta 2007-ben azt, hogy a Fidesz történelmi hülyeségre kondicionálja a magyar társadalmat? Hordoz-e politikai üzenetet egy focimeccsen a Nagy-Magyarország drapéria?

Közben új részéhez érkezett a most és itt zajló történelem talán legfontosabb magyar nyelvű krónikája. Rácz András ezúttal arról ír, hogy a nyugati szankciók csökkentették az orosz védelmi ipar képességeit, de az importhelyettesítés, a régebbi modellek gyártásának gyorsítása, a tartalékok bevetése, a tiltások megkerülése, a meglévő rendszerek áttervezése is működik. Az oroszok összességében rugalmasan tudtak reagálni a büntetőintézkedésekre ezen a téren is.

Remélem, hogy abban a publicisztikában is van történelmi perspektíva, amiben a szexuális zaklatási ügyek elmúlt évtizedein futok végig egy speciális szempont szerint. A felvetésem ugyanis az, hogy a nyugati világ közéletét napi szinten meghatározó, egyetemes témákat felvető mozgalmak és botrányok - az egyházban, a sportklubokban, a művészeti életben - nem indulhattak volna el, ha nincs az amerikai jogrend és média.

Filmipar

photo_camera Claudia Peltz és Nelson Peltz, valamint Wendy Deng és Rupert Murdoch 2006-ban Fotó: EVAN AGOSTINI/Getty Images via AFP

A Succession forgatókönyvírói is megirigyelnék, ami a Disney körül történik: floridai milliárdosok indítottak hatalomátvételi kísérletet, egyikük ráadásul a Marvel birodalom éléről érkezik.

Elena Ferrante regényét a Netflix sorozatában ott rontották el, ahol csak tudták. Pedig az író könyveiben tökéletesen be tudja mutatni, mit élnek át a nők egy olyan városban, mint Nápoly, egy kaotikus és sokszor erőszakos, mégis izgalmas és gyönyörű pokolban, amitől regényei szereplői nem tudnak szabadulni.

És a két podcast

photo_camera Fotó: csoka ferenc/csoka ferenc

Naponta 2000 kiló könyv érkezik a Könyvmentőkhöz, akik vagy 450 forintos darabáron eladják, vagy újrahasznosítják ezeket. Az önkormányzatok építészei nem rajonganak a szekerekért - derül ki könyves podcastünk, a 444. oldal új adásából.

A Borízű hang új adásából pedig az derül ki, hogy mennyiben felelős Bede kolléga Márki-Zay Péterért, illetve hogy mi a Márton kutyaevési krédója.