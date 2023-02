Zelenszkij leváltotta az ukrán védelmi minisztert

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirill Budanov veszi át a védelmi minisztérium vezetését, miután vasárnap este Olekszij Reznyikovot leváltották. Volodimir Zelenszkij elnök az elmúlt időszakban több magasrangú tisztviselőt is menesztett korrupciós vádak miatt, ami Reznyikovnál is felmerült. Az elmúlt hetekben ugyanis botrány lett a hadsereg élelmezési szerződéseiből, amik jelentősen megemelt árakat irányoztak elő. Egyik miniszterhelyettesét kirúgták, és két másik magas rangú tisztviselő is távozott posztjáról. Ezután Reznyikov vasárnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a minisztériuma korrupcióellenes osztályát át kell alakítani, és tette meg tette, amit kellett volna.

photo_camera Olekszij Reznyikov Fotó: OLEKSII CHUMACHENKO/Anadolu Agency via AFP

Később Reznyikov cáfolta azokat a híreket, miszerint a stratégiai iparágakért felelne ezután. Bár a kormánypárt frakcióvezetője erről írt a Telegramon, de a volt miniszter azt mondta, hogy nem kapott ilyen megkeresést. Ha pedig kapna, azt visszautasítaná.

Az elnök tanácsadója, Mihajlo Podoljak arról beszélt, hogy Reznyikov nagyon hatékony volt a szövetségeseikkel folytatott kommunikációban, ami hozzájárult a katonai felszerelések beszerzéséhez. (Reuters/Unian)