Készülődnek az oroszok az offenzívára Kelet-Ukrajnában

Oroszország erősítést küldött Kelet-Ukrajnába, miután a háború egyéves évfordulóján várhatóan nagyszabású orosz offenzíva veszi kezdetét.

Az ukrán vezetés hetek óta utalgat arra, hogy februárban az oroszok nagyszabású offenzívába kezdhetnek. Szombaton Volodimir Zelenszkij is arról beszélt, hogy most egy olyan időszak következik, amikor a megszállók egyre több és több erőt vetnek be, hogy megtörjék az ukrán védelmet. Egy katonai tanácsadó pedig azt mondta a Financial Timesnak, hogy az ukrán vezetésnek „nagyon megbízható információi” vannak arról, hogy az orosz offenzíva akár 10 napon belül is megindulhat.

Szerhij Haidáj, Luhanszk tartomány ukrajnai kormányzója számolt be arról, hogy egyre több orosz tartalékos és felszerelés érkezik a régióba, és az is látható, hogy spórolnak a lőszerrel, készülve a nagyobb offenzívára. Szerinte az előkészítés még nagyjából 10 napig fog tartani, de február 15 után bármikor megindulhat a támadás.



Ukrajna tavaszra tervez egy nagyobb offenzívát az elvesztett területeik visszafoglalására, de egyelőre még várnak a nyugattól kapott nagyobb hatótávolságú rakétákra és harckocsikra. (Reuters)