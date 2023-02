Az Egyesült Királyságba utazik szerdán Volodimir Zelenszkij

A háború kitörése óta először látogat az Egyesült Királyságba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, írja a BBC. A Downing Street közölte, hogy Zelenszkij szerdán találkozik Rishi Sunak miniszterelnökkel, később pedig beszédet mond a parlamentben. Az ukrán elnök tavaly márciusban videókapcsolaton keresztül szólt a képviselőkhöz, ez volt az első alkalom, hogy külföldi vezető a Képviselőház üléstermében szólalt fel.



photo_camera Sunak és Zelenszkij Kijevben november 19-én. Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY/Anadolu Agency via AFP

Közölték továbbá, hogy a brit kormány felajánlja, hogy a NATO-szabványoknak megfelelő, fejlett technológiájú harci repülőgépek üzemeltetésére nyújt kiképzést ukrán pilótáknak. Az is várható, hogy az Egyesült Királyság újabb szankciókat jelent be Oroszország ellen. A közlemény szerint nagyobb hatótávolságú fegyvereket is küldenek a britek, amiket az oroszok által támadott kritikus infrastruktúra védelméhez tudnak használni az ukránok.

Január közepén Sunak telefonon tárgyalt Zelenszkij elnökkel, akinek elmondta, hogy a brit kormány az eddigieknél intenzívebb támogatást adna Ukrajnának, és ennek jegyében Challenger 2 típusú harckocsikkal és további tüzérségi rendszerekkel látja el az ukrán hadsereget.