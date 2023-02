Putyin-mosdatással, antiszemitizmussal és tátogással vádolja Roger Waterst a Pink Floyd szövegírója

Roger Waters, a Pink Floyd zenekar alapítójaként világhírűvé vált rockzenész nem jött ki igazán jól abból, hogy véleményt nyilvánított az orosz-ukrán háborúról. Hogy mi is pontosan ez a vélemény, az elég zavaros: írt nyílt levelet Volodimir Zelenszkij feleségének, amiben azt írta, hogy az extrém ukrán nacionalizmus a felelős a háborúért, de arról is, hogy Putyin egy gengszter, akinek azt üzente, hogy ha le akarja rohanni Európát, akkor bassza meg magát. Pont ezért már az Ukrajna mellett és az orosz agresszió ellen kiállók és az oroszpártiak is felhúzták magukat azon, amit a zenész a témában mondott.

Most a Pink Floyd szövegírója, Polly Samson rúgott Watersbe nekifutásból, páros lábbal a Twitteren. Samsom, aki David Gilmour Pink Floyd gitáros felesége is, azt írta a bejegyzésében, hogy

Waters velejéig antiszemita,

Putyin-apologéta,

hazug,

tolvaj,

képmutató,

adócsaló,

nőgyűlölő,

playbackre tátogó,

irigy

és megalomán.

Hogy pontosan mi verte le Samsonnál a biztosítékot, az nem teljesen egyértelmű, a Guardian cikke szerint viszont valószínűleg arra az interjúra reagálhatott így, amelyet Waters nemrég a Berliner Zeitungnak adott, és amelynek fordítását a zenész saját oldalán is közzétette. Ebben többek között arról elmélkedik, hogy Putyin nagyobb gengszter-e, mint Joe Biden vagy 1945 óta bármelyik amerikai elnök. Azt is mondta, hogy nézete szerint Putyin figyelmesen és konszenzuális alapon kormányozza Oroszországot.

Érdekes adalék Waters és Oroszország viszonyának megértéséhez, hogy az orosz kormány felkérte a zenészt, szólaljon fel az ENSZ biztonsági tanácsának szerdai ülésén Ukrajna nyugati felfegyverzésével szemben.

Az antiszemitázás onnan jöhet, hogy szintén Waters ebben az interjúban is elismételte a nézetét, miszerint Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen, ahogy a brit birodalom tette a gyarmatosítás idején a bennszülött népekkel világszerte. Waters korábban a náci Németországhoz is hasonlította már Izraelt. A német lapnak most azt is mondta, hogy szerinte az izraeli lobbi megpróbálta betiltatni a németországi koncertjeit, és hogy Moszkvában minden további nélkül fellép, mert Oroszország nem egy népirtó állam.

Ahogy korábban írtuk, Waters tavaly szeptemberben lemondta két krakkói koncertjét, miután az önkormányzat egyik képviselője megpróbálta elérni, hogy oroszbarát nézetei miatt nyilvánítsák nemkívánatos személynek a zenészt. Waters később fake newsnak nevezte a koncertek törlését, bár minden jel szerint tényleg elmaradnak a lengyelországi fellépései.

Waters felháborítónak és teljesen alaptalannak nevezte Samson vádjait, és azt írta a Twitteren, egyes szám harmadik személyben fogalmazva, hogy még mérlegeli, milyen lépéseket tegyen.