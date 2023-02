Virális lett a fotó a férfiról, aki nem a mobiltelefonján keresztül nézte LeBron James rekordot jelentő dobását

Magyar idő szerint szerda kora reggel LeBron James megdöntötte Kareem Abdul-Jabbar 34 éves rekordját, 38390 pontjával ő lett az NBA abszolút rekordere. Jamesről és a rekordról Uj Péter írt hosszabban reggel, és nem meglepő módon azóta is tele az internet a meccsel és minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázójával foglalkozó anyagokkal.

És a figyelem nagy része ugyan a játékosra irányul, de azért viszonylag sokan felfigyeltek egy nézőre is. LeBron rekordot jelentő dobásának pillanatában ugyanis a nézőtéren rengeteg embert látni, akik mobiltelefonjukat tartják arcuk elé, hogy rögzítsék az eseményeket, míg középen, az első sorban egy férfi látványosan máshogy tesz: hátradőlve szemléli a sporttörténelmi pillanatot.

Ahogy az lenni szokott, a mobilerdő közepén a játékra koncentráló férfi karaktere sokakat megihletett, autentikusságról, egy élmény tényleges átélésének fontosságáról, követendő példáról meg hasonlóakról születtek a posztok. Még ha amúgy a nagyobb léptékű képkivágásokon látszik is, hogy akadt azért pár további néző is, aki épp nem a telefonján keresztül nézte az eseményeket.



Azóta azt is sok helyen megírták, hogy nem mezei nézőről van szó, ami persze sejthető is volt abból, hogy erre a meccsre csillagászati árakon kínálták az elsősoros belépőket: a férfi Phil Knight, a Nike társalapítója és a mai napig tiszteletbeli elnöke, aki 20 évvel ezelőtt leigazolta LeBront a Nike-hoz, és azóta is nagyon szoros kapcsolatban maradt vele.