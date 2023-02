Kim Dzsongun ezúttal egy katonai banketten jelent meg a kislánnyal, aki egyre inkább a kijelölt utódjának tűnik

Egy, az észak-koreai médiában csak tavaly ősszel feltűnt, névtelen kislány és felesége társaságában jelent meg Kim Dzsongun diktátor egy, a hadsereg főtisztjeinek adott fényűző ünnepi vacsorán. Megfigyelők szerint ez újabb utalás arra, hogy a gyerek lehet Kim kijelölt utódja, az országot 1948 óta irányító Kim család negyedik generációjának képviselőjeként.



photo_camera Lány, apa, anya a banketten.

A legelfogadottabb tipp szerint Kim Dzsue a neve, és 12-13 éves lehet.



A kislánynak hivatalosan sem a nevét, sem a korát nem lehet tudni. Ez mindössze a harmadik alkalom, hogy feltűnt a szigorúan ellenőrzött állami médiában. Tavaly szeptemberben a függetlenség napi ünnepségek tévéközvetítésében még a dél-koreai média szúrta ki, hogy a műsorban fellépő kislányok egyikét mintha többször mutatták volna a többieknél. Hogy ez tényleg nem volt véletlen, az két hónappal később lett világos, amikor váratlanul olyan abszurd fotósorozatot publikált az észak-koreai állami hírügynökség, amint Kim a kislánnyal kettesben tekint meg hatalmas tömegpusztító atomfegyvereket. Jellemző, hogy a gyerekről akkor sem közöltek semmiféle részletet, a nevét és korát ideértve.

photo_camera Lány, apa, ballisztikus atomrakéta

Most az is újdonság, hogy az állami média a kislányt egyértelműen Kim lányának, sőt legkedvesebb lányának nevezte. (Hivatalosan azt sem tudni, hány gyereke van Kim Dzsogunnak, nem hivatalosan tippelnek kettőre és háromra is.)



Ez a mostani nyilvános megjelenés egy laktanyában tartott, a helyi viszonyokhoz képest szándékosan fényűző díszletek között megrendezett katonai díszvacsora alkalmával történt, ahol a néphadsereg alapításának 75. évfordulóját ünnepelték.

A lány a vacsorán a főasztalnál, a szülei között ült. Megfigyelők szerint Kim ezzel jelzi a hazai és nemzetközi közönségnek, hogy dinasztiája és a hadsereg elválaszthatatlan szövetségesek.

A lány létezését nem más, mint a Kim Dzsongunnal barátkozó Dennis “Féreg” Rodman kosárlabdázó szivárogtatta ki tíz évvel ezelőtt. Egy 2013-as interjúban árulta el, hogy a karjában tartotta Kimn Dzsue nevű kislányát.