Távoznak a miniszterek az egyetemeket működtető kuratóriumokból

Lemondott Varga Judit, Lantos Csaba, Lázár János, Varga Mihály, Nagy István, Szijjártó Péter és Navracsics Tibor - jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón, majd némi szünetet tartva hozzátette, hogy az egyetemi vagyonkezelő kuratóriumi tagságukról.

Fideszes politikusoknak a felsőoktatásban való ilyen szintű részvétele az egyik oka, ami miatt kizárhatják Magyarországot az Erasmus+ és Horizon 2020 programokból.

Eddig azt kommunikálta a kormány, hogy nem világos, mit vár el a magyar kormánytól az Európai Bizottság, mert a magyar szabályokat úgy módosították, ahogy az Európai Bizottság kérte. Gulyás elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartotta az új szerződések megkötésének tilalmát.

Orbán pedig azzal védte a miniszterek kuratóriumi tagságát, hogy nyugaton ez teljesen általános, de hétfőn a Lakmusz megírta, hogy ez miért durva csúsztatás.

Az EU által kifogásolt összeférhetetlenséget most mégis megszüntetnék.

Gulyás azt mondta, hogy nemcsak a miniszterek távozhatnak: „azt várjuk továbbá, hogy minden kormányzati tisztviselő járjon el így”, tehát ez vonatkozik az államtitkárokra, helyettes államtitkárokra, közigazgatási államtitkárokra, miniszteri biztosokra, kormánybiztosokra.

A miniszter azt is közölte, hogy a magyar kormány eddig is kész volt arra, hogy észszerű kompromisszumokat kössön az EU-val, vagyis azokat a kéréseket is támogatta, amelyeknek ugyan jogalapjuk nem volt - és az Európai Bizottság kéréseinek "jelentős része olyan, aminek közösségi jogi jogalapja egyáltalán nincsen" -, de Magyarország érdekeit nem sértették. "Az Európai Bizottságnak kizárólag a közösségi jog alapján állva lenne szabad követeléseket megfogalmazni, de ezen réges-rég túl vagyunk".

Vagyonnyilatkozatuk szerint ennyit kerestek a kormánytagok a kuratóriumokban.

A bruttó 1-5 millió forintos kategóriába írta be magát:

Lantos Csaba energetikai miniszter (még a tavaly decemberi miniszteri kinevezése előtt, 2021 májusban lett a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja)

Varga Judit igazságügyi miniszter a miskolci Universitas Miskolcinensis Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Máshonnan lehet tudni, hogy 1,4 millió forintot kap havonta.

Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf Kálman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Szijjártó Péter külügyminiszter a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja. Győr polgármestere a kuratóriumi társa, Dézsi Csaba András korábban azt jelezte, hogy ezért havi 1,5 millió forint tiszteletdíj jár neki

A bruttó 500 ezer-1 milliós jövedelmet ikszelte be

Nagy István, aki a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja

Lázár János építésügyi miniszter is még ismételt kormánytagsága előtt került a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumba, Nagy István társaként. itt Csányi Sándor a kuratóriumi elnök. (Lázár kuratóriumi elnök a Jövő Nemzedék Földje Alapítványnál is, ugyanabba a jövedelmi kategóriába tette, mint az agráregyetemét.)



Navracsics Tibor jelezte, hogy ő a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra sem vesz fel tiszteletdíjat.

