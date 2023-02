Bolgár kampánybalhéba keveredett a MET

Bulgáriában permanens kampány van. 2021-ben három parlamenti választást kellett tartani, mert sosem sikerült életképes koalíciót alakítani, aztán tavaly októberben is előrehozott választást rendeztek, és idén április 2-án jön az újabb választás. Azaz az ötödik, bő két éven belül.

A permanens kampány fontos eleme, hogy újabb és újabb politikusok ellen indulnak korrupciós eljárások. A legfrissebb botrány magyar szempontból azért érdekes, mert belekeveredett a MET nevű energiakereskedő bolgár leányvállalata is.

Az anyavállalat MET Holding ugyan egy Svájcban bejegyzett cég, és most részben szingapúri tulajdonban van, de egy magyar alapítású vállalatról van szó, amelynek igazgatósági elnöke tavaly decemberig az a Lantos Csaba volt, aki azóta Magyarország energiaügyi minisztere lett. Az eredetileg a MOL által alapított társaságban egy időben orosz tulajdonrész is volt, illetve Garancsi István és Nagy György is társtulajdonosa volt néhány évig a cégnek.

Vádat emeltek

A mostani botrány szerdán robbant ki, amikor a bolgár ügyészség bejelentette, hogy vádat emeltek a 2021 decembere és 2022 augusztusa között hivatalban lévő energiaügyi miniszter ellen, illetve vád alá került az akkori helyettese, továbbá a bolgár állami gázvállalat tavalyi elnöke is, hűtlen kezelés illetve hivatali visszaélés miatt.

Az ügyészség többek között azt vizsgálja, hogy a bolgár állami gázvállalat hogyan és honnan vett gázt, amikor a bolgár kormány szakított a Gazprommal. A vádlottak egyike, Alekszander Nikolov volt energiaügyi miniszter csütörtökön egy bolgár tévének azt mondta, hogy kizárólag azért támadják, mert ő és a kormánya szembeszállt az oroszokkal, és az európai értékek mellett kötelezték el magukat. Azaz azért támadják most, mert a Gazprom helyett új beszállító mellett döntött, és nem azért, mert bármiféle visszaélést követett volna el.

Nem fizettek rubelben

Tavaly, nem sokkal az orosz-ukrán háború kitörése után, Putyin orosz elnök kiadott egy rendeletet, miszerint a továbbiakban a Gazpromnak csak rubelben lehet fizetni az orosz gázért, és aki nem így fizet, az nem kap több gázt, hiába van élő szerződése.

Az EU számos tagállama, így például Lengyelország, Finnország és Hollandia ezt a feltételt nem fogadta el, és ezekbe az országokba le is állította a szállításait a Gazprom. Az ellenállók között volt Bulgária is, amelyet 2022 első felében egy színes, de alapvetően nyugatos elköteleződésű kormánykoalíció vezetett. A bolgár kormány annak ellenére is elutasította az orosz ultimátumot, hogy az ország szinte teljes gázellátását az orosz import fedezte addig. Orosz gáz 2022 április 27-e óta nem érkezik Bulgáriába. A leállás tavaly tavasszal elsősorban az ipari fogyasztókat veszélyeztette, hiszen fűteni akkor már nem kellett.

Az akkori kormány a Bulgargaz nevű állami vállalatot bízta meg, hogy szerezzen gyorsan gázt valahonnan, és a cég elsőként a MET bolgár leányvállalatával tudott megállapodni. A MET Görögország felől, az ottani LNG-terminál gázához hozzáférve vitt be gázt Bulgáriába, ami mintegy 30 százalékkal lehetett drágább az ügyészség szerint, mint a Gazprom addig behozott gáza.

Két történet ugyanarról

A történetet innentől kezdve többféleképpen magyarázzák a bolgár közélet szereplői, leginkább aszerint választva narratívát, hogy az azóta megbukott nyugatbarát, Kiril Petkov vezette kormány hívei, vagy éppen ellenfelei.

Bojko Boriszov sokszoros ex-miniszterelnök és pártja támadja legélesebben a MET-üzlet miatt az előző kormányt. Boriszov a 2015-ös menekülthullám idején Orbán Viktor fontos európai szövetségesének számított, és most azt reméli, hogy áprilistól újra vezetheti az országot. Tavaly májusban egyébként a rendőrség előállította Boriszovot is, amikor a kormányzása idején eltűnt EU-s pénzek után kutattak. Emlékezetes volt az is, amikor egy fotó jelent meg az ágyáról, amiben aludt, és a mellette lévő kisasztalon pisztoly, aranyrudak és egy köteg pénz hevert.

Boriszov már tavaly tavasszal előjött azzal, hogy a MET-tel kötött üzlet súlyosan korrupt volt. Ezt részben arra alapozza, hogy Ljudmil Jocov vezette a Bulgargaz állami vállalatot akkoriban (összesen csak 7 hónapig, 2022 februárja és augusztusa között), aki egyenesen a MET bolgár leányvállalatának vezetőségéből érkezett a posztra, és a vád szerint egykori cégét hozta rögtön előnyös helyzetbe.

Az üzletet kritizálók szerint a MET gáza irreálisan drága volt, és nagyban hozzájárult a bolgár infláció növekedéséhez. Bolgár lapok azt is híresztelik - bár erről csak politikai nyilatkozatok vannak - hogy a MET által a bolgár államnak eladott gáz nem is görögországi LNG volt, hanem a Gazprom gáza, amit közvetítőként, tetemes haszonnal adott el a Bulgargaznak. Egy másik, de szintén kritikus narratíva szerint a bolgár állam verseny nélkül bízta meg a görögországi importtal a MET-et, és exkluzív hozzáférést biztosítottak a cégnek a görög-bolgár határkapacitáshoz.

A nyugatos pártok és politikusok ezzel szemben azt állítják, hogy annak idején a MET ajánlotta a legjobb feltételeket, illetve más cég nem volt is volt képes azonnal gázt szállítani Bulgáriának, és az üzlettel megmentették a bolgár gyárakat a leállástól. Egy lapunknak nyilatkozó iparági szakértő szerint annyi történt, hogy a MET időben kapcsolt, és elsőként kötött le gázt a szabadpiacon, számítva arra, hogy a háború miatt zűr lehet az orosz szállítással.

Ezen érv szerint a támadás az egész konstrukció ellen egyszerűen arról szól, hogy az oroszpárti politikusok le akarják járatni a nyugatosokat, akik az Európai Bizottság ajánlása szerint jártak el, amikor nem akartak rubelben fizetni.

Ügynökvádak

Nem Bulgáriáról szólna ez a cikk, ha innentől nem bonyolódna még tovább a helyzet. A bolgár ügyészség szóvivője azt mondta, hogy tényleg vizsgálják azt is, hogy a három vádlott valóban jogszerűen állt-e ellen a Gazprom rubelfizetési felszólításának, azaz részben egy politikai döntésből lett büntetőjogi ügy.

További csavar, hogy a bolgár szocialisták előre jelezték, ha nyernek a választáson, akkor ők meg akarnak állapodni a Gazprommal, és készek rubelben fizetni, ahogy azt egyébként több EU-s tagállam is teszi (és valójában nem rubelben fizetnek, hanem euróban, csak engedik átváltani a pénzt a Gazprombanknál vezetett számlájukon, erről itt írtunk korábban részletesen).

Csakhogy a bolgár szocialisták tagjai voltak annak a kormánykoalíciónak, amelyiknek az energetikai minisztere ellen most az eljárás indult, bár a most megvádolt Nikolov ex-miniszter nem az ő emberük volt, hanem Szali Trifonov popzenész populista protesztpártja delegálta a kormányba. És ez volt az a párt, amelyik tavaly júniusban kilépett a koalícióból, és ezzel megbuktatta a nyugatbarát kormányt. Petkov akkori miniszterelnök szerint azért léptek ki, mert túl mohók voltak, és nem bírták elviselni, hogy egy csomó pénz elköltéséről nem ők dönthettek - mintegy azt sejtetve, hogy a korrupcióellenes szólamokkal kampányoló párt hatalomra jutva gyorsan korrupt lett.

A mostani vádakat, mint jeleztük, a Bojko Boriszov vezette GERB hangsúlyozza leginkább a politikai erők közül, de ez a párt elvben nem oroszbarát, még a nevében lévő E betű is arra utal, hogy ők Európa-pártiak, a rövidítés magyarul a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért nevet tömöríti.

Úgyhogy Boriszovék azt próbálják hangsúlyozni, hogy a 2022 tavaszi gázügyletek mögött valójában az oroszok álltak, és ők mozgatták a szálakat, és adtak a MET-nek titokban gázt, amit továbbadtak a Petkov-kormánynak - miközben ugyanezt a kormányt mások általában azzal támadták eddig, hogy mindenben aláment a washingtoni és brüsszeli érdekeknek.

A ki kinek az ügynöke típusú bolgár közéleti szólamok összetettségét mutatja, hogy mindkét oldal elővette azt a kártyát, hogy a hét elején a bolgár legfőbb ügyész Washingtonban tárgyalt, és ott kritikákat kapott, jogállamisági problémák miatt.

Boriszovék azt állítják, hogy az amerikaiak sürgették őt, hogy végre emeljen vádat a tavasszal oroszokkal összejátszó politikusok ellen. Míg a megvádoltak és támogatóik azt mondják, hogy pont azért szóltak be az amerikaiak a legfőbb ügyésznek, mert koncepciós eljárásokat indít a nyugatbarát politikusok ellen, talán pont orosz érdekek mentén, és ezek egyik aggasztó példái a mostani vádemelések is.

Közben a helyzetet tovább árnyalja, hogy a MET továbbra is ad el gázt a bolgár állami gázvállalatnak, pedig már több mint fél éve másik kormány van hatalmon, amely rögtön új embert nevezett ki a Bulgargaz élére. Azeri vezetékes, és török LNG-terminálokból származó gázt is vásárol most Bulgária, és a viszonylag szerény, évente 3 milliárd köbméter körüli igényét be tudja szerezni úgy, hogy immár semmi szüksége orosz gázra, és ehhez a MET ha szerényen is, de továbbra is hozzájárul.

Megkérdeztük a MET-et, hogy mi az álláspontjuk az ügyről. "Egyértelműen kijelentjük, hogy cégünk mindig és minden tekintetben a törvényeknek és a szabályozásoknak megfelelően járt el" - írták.

A MET a 2010-es évek első felében - még más tulajdonosok idején - a magyar kormány segítségével jutott komoly versenyelőnyhöz a hazai piacon, erről itt írtunk részletesen.

Egy bolgár politikai elemző a mostani vádemelésekről lapunknak azt mondta, hogy a politikailag motivált ügyészségi vagy rendőrségi eljárások állandó kellékei a választási kampányoknak. Ő arra számít, hogy a választás után majd csendben ejtik a vádakat.