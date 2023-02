Gyilkosságért 22 évre ítélték Habarovszk egykori kormányzóját

Bűnösnek találta az esküdtszék, ezért a Moszkva megyei Ljuberci város bírósága 22 év börtönre ítélte Szergej Furgalt, a távol-keleti Habarovszk megye egykori kormányzóját. Furgalt 2018-ban nagy többséggel választották kormányzónak Habarovszkban – nagy meglepetésre, ugyanis nem ő volt a Kreml kiválasztottja a posztra.

photo_camera Szergej Furgal a ljuberci bíróságon a vádlottak plexikalickájában várja a bíróság ítéletét. 22 év börtönt kapott Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

A szélsőjobboldali Liberális Demokrata Párt politikusa helyben igen népszerű volt, amikor 2020-ban letartóztatták gyilkosság vádjával, nagy tömegtüntetések is voltak a városban – volt, amin a hírek szerint ötvenezren is részt vehettek. Az ilyen méretű megmozdulások igen ritkák Putyin egyre diktatorikusabb rendszerében.

A Liberális Demokrata Párt amúgy szoros kapcsolatban van a Kremllel, amit az is jelez, hogy Furgal helyére Putyin a párt egy másik politikusát, Mihail Gyegtyarjovot nevezte ki, aki a végsőkig lojális az orosz elnökhöz, így lelkes támogatója az Ukrajna elleni háborúnak is.

Furgalt két gyilkosság és egy gyilkossági kísérlet vádjában találták bűnösnek. A vád szerint még üzletember korában, 2004-ben és 2005-ben végeztette ki két riválisát. Az orosz vadkapitalizmus aranykorában, a kilencvenes-kétezres években nem voltak ritkák az ilyen leszámolások üzleti körökben.

Furgal a kezdetektől fogva tagadott, az ellene indult eljárást politikai alapon indított koncepciós pernek nevezte. Ezt a nézetet mások is osztják. A világ egyik legjobb oroszszakértője, Mark Galeotti szerint „Furgalnak ugyan lehettek sötét ügyletei a múltban, de olyanjai más megyei vezetőknek is akadnak, akiket Putyin ennek ellenére boldogan támogat. Ennek alapján elég világosnak tűnik, hogy ez alapvetően politikai eljárás volt: a Kremlben úgy döntöttek, hogy Furgalnak mennie kell, és kerestek egy indokot” – mondta a BBC-nek. (Via BBC)