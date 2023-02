Megteltek a temetők Törökország és Szíria földrengés sújtotta részein

A szír határ közeli Nurdağı temetőben lassan elfogynak a sírhelyek, írja helyszíni riportjában a Guardian. Nurdağı Gaziantep tartományban fekszik, itt volt a Törökországban és Szíriában is elemi erejű pusztítást végző földrengés epicentruma. A temető frissen ásott sírjait névtelen fejfák díszítik, a halottakat az azokra kötözött ruhadarabjaik alapján azonosítják. A temető előtti utcán holttestek tucatjait halmozták egymásra.

photo_camera Nurdağıban a mecset is megsemmisült a földrengésben, a temetési szertartásokat a szabad ég alatt tartják, még késő éjjel is Fotó: ZEIN AL RIFAI/AFP

Az öt nappal ezelőtti földrengés halálos áldozatainak száma a húszezret is meghaladta, és most már kevés esély van rá, hogy a fagyos télben túlélőket találjanak a romok alatt. Áldozatok ezrei viszont még előkerülhetnek. „A város lakóinak negyven százaléka tán halott” – mondta egy helyi imám, Sadık Güneş. „Már nem is tudom, hány embert temettünk el hétfő óta. És még mindig vannak emberek a romok alatt. Majd őket is eltemetjük, ha egyszer előkerülnek” – tette hozzá.

photo_camera Fotó: MEHMET ALI OZCAN/Anadolu Agency via AFP

A földrengés sújtotta régió több városában parkolókban és stadionokban halmozzák fel a holttesteket, hogy a hatóságok és rokonaik megkezdhessék azonosításukat. Ez gyakran nagyon körülményes, Kahramanmaraş városában például a mentőalakulatok gyakran csak testrészeket találnak. Itt már az is előfordult, hogy egy mentőmunkás egy leszakadt kart tudott csak mutatni a gyászoló rokonoknak, hátha a körömlakk alapján azonosítani tudják az áldozatot.

A szomszédos Szíriában Afrin körzetében tömegsírokkal bővítették a helyi temetőt. A törökországi Osmaniyéban sincs már hova temetni az áldozatokat, Kahramanmarasban az összedőlt épületek romjaiból halásznak betontömböket fejfának.