Szájer József: „Magyarországon a magánszféra sértetlensége mindenkit megillet"

Peren kívül egyezett meg egymással Szájer József és a Blikk, miután a lap engedély nélkül privát fotókat és hamis állításokat közölt az Alaptörvény szerzőjéről. Az Origón lehozott közlemény szerint egy 2021. augusztus 5-én megjelent cikk miatt a Fővárosi Törvényszék a képek eltávolítására, szóbeli bocsánatkérésre és sérelemdíj fizetésére kötelezte a Blikket, akik azóta már a cikket is átírhatták. Szájer a közleményét azzal a mondattal zárja, hogy

„Magyarországon a magánszféra sértetlensége mindenkit megillet", ami erős kijelentés a közléseivel és törvényeivel sok éve - már Szájer lemondatása előtt is - tudatosan és rendszerszinten homofóbiát és rasszizmust szító Fidesz egyik alapítójától. A brüsszeli orgiába belebukott Szájer két éve a honlapján jelentette be, hogy eljárást indít, miután a Blikk fotókat közölt róla, ahogy balatoni ingatlanja udvarán tereget. A lap megírta, hogy a kb. 150 négyzetméteres nyaralót 2014-ben vette egyedüli tulajdonosként, ami az elhelyezkedés és a saját stég miatt akkor 200 milliót is érhetett.

2020 végén, a koronavírus-járvány csúcsán a politikus a kijárási szabályokat megszegve ment el egy meleg szexpartira, ahonnan a rendőri razzia elől az ereszcsatornán próbált elmenekülni. Nem sikerült neki, hátizsákjából drog került elő.