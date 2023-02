Joe Bident és Novák Katalint is Varsóba várják a háború évfordulója előtt

Joe Biden háromnapos lengyelországi látogatása idején tartják a keleti NATO-tagállamokból álló Bukaresti Kilencek csúcstalálkozóját is Varsóban. Mivel utóbbi körnek Magyarország is tagja, valószínűleg Novák Katalin köztársasági elnök is ott lesz az eseményen, írja a Magyar Hang.

Tavaly nyáron szintén Novák képviselte Magyarországot a visegrádi országok, a balti államok, valamint Románia és Bulgária találkozóján.

photo_camera Novák Katalin Fotó: RUSLAN KANIUKA/NurPhoto via AFP

Az amerikai elnök február 20-án, három napra érkezk Lengyelországba az ukrajnai háború kezdetének egy éves évfordulója előtt, a Bukaresi Kilencek pedig február 22-én gyűlnek össze.

Egyelőre nem tudni, hogy Biden esetleg Ukrajnába is ellátogat-e.