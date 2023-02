A lengyel elnök vonakodik, kockázatosnak tartaná, ha F-16-osokat andának Ukrajnának

"A döntés, hogy bármilyen vadászgépet, F16-ost adományozzunk Lengyelországon kívülre nagyon komoly döntés, olyasmi, amit nem hozunk meg egykönnyen" - nyilatkozta Andrzej Duda lengyel elnök a BBC-nek adott, vasárnap közölt interjújában. Duda mindezt azután mondta, hogy Volodimir Zelenszkij elnök éppen ilyen vadászgépek adományozásáért lobbizott európai körútján.

photo_camera Andrzej Duda a lengyel hadsereg új K2 nehézpáncélosai és K9 önjáró tarackjai előtt tart beszédet 2022. december 6-án. Fotó: MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP

Lengyelország, bár Ukrajna egyik legközelebbi szövetségese, a Politico szerint nagyon is tisztában van azzal is, mit jelente saját haderejének, ha elkezdenék elajándékozni vadászgépeiket. Lengyelországnak most ötvennél is kevesebb vadászgépe van, Duda szerint ezért "már az is jelentős problémát jelentene, ha egy keveset elajándékoznánk, mert, és ezt nem habozok kimondani, nincs elég vadászgépünk".

Duda szerint a kérdés amúgy annyiban időszerűtlen, hogy bármilyen vadászgépadományozáshoz "a szövetségesek döntésére van szükség, vagis együtt kell meghoznunk ezt a döntést".