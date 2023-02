Egy teljes orosz dandár megsemmisülhetett Vuhledarnál

Bár az elmúlt hetekben a világ figyelme inkább Bahmutra összpontosult, és a napokban is inkább az orosz hadsereg Harkiv határán indított műveletei keltették fel inkább a nyugati közvélemény érdeklődését, az orosz másodlagos nyilvánosságot, a Telegram ultranacionalista csatornák uralta közösségét egy mellékhadszíntér harci cselekményei tartják lázban.

Az orosz haderő január utolsó hetében a front déli szakaszán, a donyecki Vuhledar közelében is támadást indított. A feladatot egy egykor elitnek számító alakulatra, a 155. tengerészgyalogos dandárra bízták. Ezt az alakulatot a háború során már kétszer teljesen újjá kellett szervezni, miután egyszer már Irpiny és Bucsa, másodjára meg Donyeck városa közelében is szétverték. Most, harmadjára Vuhledar alatt szenvedett akkora veszteségeket, hogy az ukrán védelmi minisztérium értékelése szerint lényegében megsemmisült.

Az ukrán hadsereg számításai szerint a Vuhledart ostromló orosz erők napi veszteségrátája 150-300 fő lehet. Olekszij Dmitraskivszkij, a frontszakaszért felelős ukrán erők szóvivője szerint ezen felül csak a múlt héten 130 egységnyi felszerelést, köztük 36 tankot vesztettek az ostromlók.

Az ukránok által közölt veszteségadatokat független forrásból szinte lehetetlen megerősíteni, de az oroszok egyik rohamáról közzétett felvétel alapján nem tűnik irreálisnak még ez a veszteségráta sem:

Ez a felvétel hatalmas felháborodást váltott ki a Telegram orosz szegletében. Nem csoda, brutálisan rosszul kivitelezett akció volt, a libasorban haladó tankok tökéletes lehetőséget kínáltak a rajtaütésre, az ukránoknak egy céllövöldében se lehetett volna könnyebb dolguk.

A felvétel ráadásul pár nappal azután kezdett terjedni, hogy Szergej Sojgu orosz hadügyminiszter "sikeres offenzíváról" számolt be Vuhledar közelében - az ukrán védelmi minisztérium erre utal gúnyosan a tweetjében.

A katonablogger vehemensebb tagjai a látottak alapján az illetékes parancsnokok hadbíróság elé állítását követelik. Az Institute for The Study of War elemzői viszont arra jutottak, hogy a parancsnokok talán nem önszántukból hajtottak végre ilyen taktikailag katasztrofálisan kivitelezett akciót, hanem mert a rendelkezésükre álló, kiképzetlen, rosszul felfegyverzett és felszerelt katonákkal legfeljebb ilyenre voltak képesek. Akárhogy is, a vuhledari roham értékelésük szerint még az orosz ultranacionalistákat is elbizonytalanította abban, hogy a hadseregük egyáltalán képes lehet-e döntő katonai akciók végrehajtására. (Via Politico)