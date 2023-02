Irán nagy hatótávolságű támadódrónokat csempészett Oroszországba

Hajókon és az iráni állami légitársaság gépein csempésztek Oroszországba olyan drónokat, amelyek akár 24 órát is képesek a levegőbe tölteni, és a korábban szállított típusokkal szemben nem egyszerhasználatosak csupán. A Guardian iráni forrásokra hivatkozó beszámolója szerint a drónokat közvetlenül azután csempészték Oroszországba, hogy az orosz haditengerészet szakértői Teheránba látogattak.

photo_camera A Sahíd 129-es első generációjáról 2013. szeptember 27-én az Iráni Forradalmi Gárda által közzétett felvétel. Fotó: HO/AFP

Látogatásukon a tíz fős orosz delegáció választotta ki, hogy pontosan milyen típusokra van szükségük. A választásuk hat darab Mohadzsírr-6-osra, illetve 12 darab Sahíd 191-esre illetve 129-esre - ezek egymás változatai - estek.

Mindhárom típus közös jellemzője, hogy szemben a korábban vásárolt iráni drónokkal, a Sahíd 131-esekkel és 136-osokkal, ezek nem kamikaze-drónok, vagyis nem repülő bombák, hanem a Sahídok esetében akár 24 órán át a levegőben maradni képes repülők, melyek rakétákat juttatnak célba- Igaz, ha rakétaterhet is hordanak, a 129-es repülési ideje csupán négy, a 191-esé pedig öt őra, de az előbbi hatvan, az utóbbi hetven kilogramnyi bombaterhet képes szállítani.

Az ukrán fronton az új típusú Sahídok megjelenése számít csak újdonságnak, Mohadzsír-6-ost már szeptemberben is lelőtt az ukrán légvédelem.

Oroszorság, amely aktuálisan fogyóban lévő rakétakészleteit igyekszik iráni drónokkal pótolni, a hírek szerint ballisztikus rakétákat is akart vásárolni Irántól, de egyelőre arra nincs bizonyíték, hogy Teherán azt is adott volna nekik. A novemberben vásárolt drónokra pedig a Guardian szerint azért is szükségük lehet, mert az ukrán légvédelem egyre hatékonyabban semmisíti meg a levegőben az újonnan beszerzett típusoknál sokkal alacsonyabban repülő kamikaze-drónokat - nem ritkán száz százalékos hatékonysággal. (Via The Guardian)