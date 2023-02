Meghaladta a harmincezret a törökországi földrengés halottjainak a száma

Hivatalosan is átlépte a harmincezret a hétfői törökországi földrengés halálos áldozatainak a száma. A török katasztrófavédelem (AFAD) vasárnap kora esti tájékoztatása szerint Törökországban már 29605 halálos áldozata van a földrengésnek. Szíriából 3775 halálos áldozatot jelentettek hivatalosan, vagyis összesen már 33380 halálos áldozatot tartanak nyilván.

photo_camera A földrengésben összedőlt épületek a törökországi Hatayban 2023. február 8-án. Fotó: ERHAN DEMIRTAS/NurPhoto via AFP

Az áldozatok valós száma ennek akár a többszöröse is lehet. Rengeteg épület, helyenként teljes települések dőltek romba, és a mentés nagyon lassan halad, mert sok területet megközelíteni is szinte lehetetlen. A földrengések nem csak a városokban, de a falvakban is nagy pusztítást okoztak. Az NTV török hírtelevízió vasárnapi azt jelentette, hogy Malatya tartományban Ören falvának mintegy ezer házából szinte az összes rombadőlt.

Az időjárás se kedvező, a nagy hidegben, ennyi idővel a földrengés után már alig van esély rá, hogy túlélőket találjanak, ellenben rengeteg áldozat lehet még a romok alatt.

Az AFAD szerint csak a két legerősebb hétfői földmozgással mintegy 500 atombombának megfelelő energia szabadult fel, s azóta eddig 2412 utórengést regisztráltak. (Via MTI)