29 milliárd font befektetéstől esett el a brit gazdaság a brexit népszavazás óta

A 2016-os brexit népszavazás után lényegében leálltak a Nagy-Britanniába irányuló beruházások, ami azóta nagyjából 29 milliárd font veszteséget okozott a brit gazdaságnak - erre jutott elemzésében Jonathan Haskel, az Imperial College London közgazdász professzora és a Bank of England monetáris tanácsának tagja.

Az elemzés szerint az elmaradt beruházások miatt nagyjából 1,3 százalékkal kisebb a brit GDP. Haskel és csapata egy szimulációs modellt készített arról, mennyi magántőkebefektetés történt volna az elmúlt 6 évben a brit gazdaságban, ha a beruházási trendek úgy folytatódnak, mint a népszavazás előtt. A közgazdász szerint a reálberuházások lényegében minden, Nagy-Britanniával összehasonlítható fejlettségű országban növekedtek 2016 óta, és a brit gazdaságban is pozitív volt a trend 2016-ig, a népszavazás után viszont nagyon gyorsan stagnálni kezdett. Haskel szerint ha úgy folytatódott volna minden, mint a brexit referendum előtt, akkor 29 milliárd font extra beruházás érkezett volna az országba, ami háztartásonként 1000 fontot jelent.

photo_camera Jonathan Haskel Fotó: Bank of England

A brexit káros gazdasági hatásairól már több tanulmány is született, de ezek általában nem az elmaradt befektetések, hanem a kereskedelem változásainak hatását vizsgálták. A legutóbbi előrejelzések szerint a megváltozott kereskedelmi feltételek miatt 2026-ig a GDP 3,2 százalékának megfelelő veszteség éri majd az Egyesült Királyságot. A Bank of England brit kormány alá tartozó független intézet, az Office for Budget Responsibility előrejelzése szerint hosszabb távon 4 százalékkal csökken majd a brit GDP a brexit hatásai miatt. Ez azt is jelenti, hogy a brit uniós kilépés nagyobb csapást jelent a brit gazdaságra, mint a koronavírus okozta válság. (Guardian)