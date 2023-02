Hazatért a Hunor mentőcsapat Törökországból

Hétfő hajnalban hazatért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kutató-mentő csapata Törökországból - adta hírül valamivel fél 2 után az MTI.

Az alakulat február 6-án indult a földrengés sújtotta országba. Az 55 tagú mentőegység - tűzoltók, katonaorvosok és a mentőszolgálat munkatársai - február 7-én kezdte a munkát és vasárnap délig dolgoztak a kárterületen.

photo_camera Kormánytisztviselők fogadják az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) Törökországból hazaérkezett Hunor kutató-mentõ csapatának tagjait a Liszt Ferenc-repülõtéren 2023. február 13-án Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

17 túlélőt - köztük három gyermeket - mentettek ki és 29 holttestet emeltek ki a romok alól a földrengés sújtotta országban.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren többek közt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke fogadta az egységet.

A politikusok rövid beszédeket is mondtak újságírók előtt.

A honvédelmi miniszter például azt nyilatkozta, hogy a magyar ember segít országon belül és országon kívül is, láthattuk ezt a koronavírus idején, az Ukrajnából érkező menekültek esetében és most Törökországban is. Megköszönte a Magyar Honvédség állományának is a segítséget, akik részben a repülőgépekkel a szállításban, valamint a magyar orvosokon keresztül voltak jelen.

Rétvári azt hangsúlyozta, hogy a Hunor és a többi magyar mentőegység veszélyes küldetést teljesített, de mindenki épségben és egészségben hazaért. „Nagy hálával tartozunk nekik, mert a legfontosabbat tették, fizikailag és lelkileg is embert próbáló körülmények között életeket mentettek” - mondta.

Múlt hétfő hajnalban 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Törökország délkeleti részét, közel a szíriai határhoz, amit aztán utórengések is követtek. Már 30 ezer felett van a halálos áldozatok száma, és nincs már reális esély, hogy túlélőket találjanak a romok alatt. A legtöbb mentőcsapat már szombaton elhagyta az országot.