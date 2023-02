„Szijjártó Péter nem csak kolléga, régóta ismerik és tisztelik Belaruszban”

photo_camera Szijjártó Péter és Szjarhej Alejnyik Fotó: BORSOS MATYAS

Azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetett Szijjártó Péter Minszkben, Szjarhej Alejnyik belarusz külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján.

„A legfontosabb feladat most nem más, mint emberéleteket menteni (..) Itt, a miniszter úrral folytatott minszki tárgyalásom során is többször aláhúztam, hogy mi, magyarok a béke pártján állunk” - mondta a külügyminiszter, és arra kérte belarusz kollégáját is, hogy tegyen meg mindent a béke érdekében, a háború elhúzódása ellen.

„Nyilvánvalóan tudjuk, hogy milyen nemzetközi kontextusban vagyunk. Az is világos, hogy miután önök hírt adnak arról, hogy én ma itt voltam, és a béke fontosságáról tárgyaltam belarusz kollégámmal, ezért majd engem sokan fognak támadni. Nyugati politikustársaim, a nemzetközi liberális média majd mind el fogja mondani, hogy milyen rossz, hogy én ma itt voltam és tárgyaltam belarusz kollégámmal. Én erre egy dolgot szeretnék mondani. A magyar álláspont mindig világos volt: a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani.”

Hogy mire utal ezzel Szijjártó?

„Az EU a lehető leghatározottabban elítéli Belarusz részvételét az Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan orosz katonai agresszióban” - szól a hivatalos uniós álláspont, ami szerint az Aljakszandr Lukasenka vezette Belarusz támogatja Oroszország katonai agresszióját, mert megengedi az orosz hadseregnek, hogy a területéről rakétákat lőjenek ki Ukrajnára, illetve átengedi az orosz nehézfegyvereket és az orosz légierőt. Az EU emiatt tavaly többek között

egyéni és gazdasági szankciókat vetett ki 22 emberre,

kereskedelmi korlátozásokat vezetett be,

kizárt öt bankot a SWIFT rendszerből,

és megtiltotta a a Belarusz Központi Bankkal bonyolított tranzakciókat.

A 2020-as elnökválasztás eredményét, aminek köszönhetően a jelenlegi vezetés hatalmon van, az EU nem ismeri el, ezek nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, az uniós álláspont szerint pedig a belarusz hatóságok elfogadhatatlan erőszakot alkalmaztak a békés tüntetőkkel szemben. (Ehhez az állásponthoz hivatalosan a magyar kormány is csatlakozott 2020-ban, még ha nem is hirdették ezt.)

Szijjártó hétfőn Minszkben arról beszélt:

„Lehet, hogy néhány száz vagy ezer kilométerrel vagy egy óceánnal odébb nem tűnik annyira súlyosnak a helyzet. De mi, magyarok a háború szomszédságában élve teljes mértékben tisztában vagyunk ennek a háborúnak a pusztító hatásával.” Elmondta, hogy „Magyarország és Belarusz is felajánlotta saját területét és kapacitásait a felek közötti béketárgyalások céljára”.

Az együttműködés fejlesztéséről is tárgyaltak a szankciók által nem érintett területeken, például a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, amely ágazatokban már most is jelentős a magyar export, mondta Szijjártó, aki találkozott Aleksandr Chervyakov gazdasági miniszterrel is. Emellett fuvarengedélyeket cseréltek ki. Elmondta azt is: „noha belpolitikai kérdéseket nem vitattak meg”, a találkozón kiemelte a nemzeti kisebbségi jogok érvényesülésének, a vallásszabadság garantálásának fontosságát, valamint arról is megegyeztek, hogy a magyar kormány növelni fogja az Uszpenszkij-székesegyház felújításához adott forrásokat.

A belarusz Belta hírügynökség kiemelten foglalkozott a találkozóval. Alejnyik külügyminiszter így fogalmazott:

„Ez egy rendkívüli esemény, a magyar külügyminiszter látogatása azt jelzi majd az európai partnereknek, hogy folytassák a párbeszédet Belarusszal.” Alejnyik elmondta azt is, Magyarország és Belarusz hallgatnak egymásra, és meg is értik egymást. „A belarusz-magyar kooperáció nem szakadt meg, a fejlődés útján jár.”

„Boldog vagyok, hogy üdvözölhetem Szijjártó Pétert Minszkben. Ő nemcsak kolléga, hanem olyan ember, akit régóta ismernek és tisztelnek Belaruszban”, mondta Alejnyik, aki a találkozót azért is szimbolikusnak nevezte, mert tegnap volt a 31. évfordulója a magyar-belarusz diplomáciai kapcsolatfelvételnek. „Ez idő alatt a párbeszéd nem szakadt meg, és kölcsönös tiszteletre alapult. ”

Azzal nem biztos, hogy tisztában van, hogy Szijjártó Péter ezalatt néha egészen máshogy állt a Lukasenka-rezsimhez. 2006-ben ellenzéki fidelitasos politikusként még a budapesti nagykövetség előtt tüntetett a minszki rendszer akkori választási csalásai és brutalitása miatt.

„Ma Európában is vannak olyan helyek, ahol diktátorok két lábbal tapossák az emberi szabadságjogokat” – mondta akkor a demonstráción Szijjártó Péter, és hozzátette: „A magyar fiatalok nevében felszólítjuk a fehérorosz vezetést, hogy mihamarabb vessen véget a jogsértéseknek.”

Arról, hogy mi történt a Lukasenka-rendszerben a 2020-as választás óta, tavaly részletesen beszélt a 444-nek Hanna Ljubakova újságíró. Elmondta, hogy a tiltakozást tüntetők megkínzásával és mindenféle civil szervezet feloszlatásával nyomták el. A belarusz állami médiában pedig elmondása szerint éppen úgy dicsérik Orbán Viktort a Nyugattal szembeni ellenállásért, mint az orosz propagandában.