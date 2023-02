A negyven év alattiak körében a Kétfarkú a legnépszerűbb ellenzéki párt

photo_camera Kovács Gergely, az MKKP elnöke 2020 augusztusában, amikor lapunknak adott interjút. Fotó: Kiss Bence/444

Ha csak a negyven évesnél fiatalabbak szavazhatnának, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nemhogy simán bejutna a parlamentbe, de minden bizonnyal a legnagyobb ellenzéki párt lenne - vagy ha hajlandó lenne koalícióra lépni bárkivel, a legerősebb kormánypárt is lehetne, mert statisztikai értelemben ebben a korcsoportban a Fideszt is behozta. A Medián Facebook-oldalán közzétett adatok szerint a 18-39 éves korcsoportban legutóbbi felmérésük szerint ugyan a Fidesz a legnépszerűbb, de támogatottsága csupán 22 százalék. Őket követi második helyen az MKKP 19 százalékkal és a Momentum 16 százalékkal. A Medián még decemberben készítette felmérését, melynek részleteit a hetekben kezdték közölni. A felmérés maga 1000 fős reprezentatív mintán készült, így a hibahatára a teljes mintára vetítve +-3 százalékpont, de ilyen részminták esetén ennél nagyobb. Vagyis a Fidesz előnye az MKKP-val szemben hibahatáron belüli, statisztikai értelemben véve döntetlen. A felmérés részadataiból az is látható, hogy a Mi Hazánk is kifejezetten népszerű a negyven év alattiak körében, támogatottságuk 14 százalék. A negyven évesnél idősebbek körében megkérdőjelezhetetlen a Fidesz előnye, 59 százalékon áll a kormánypárt. Ebben a népcsoportban a Demokratikus Koalíció a második legnépszerűbb 14 százalékkal (őket a 40 éven alúliaknak csupán a 4 százaléka támogatja), a Mi Hazánk pedig 7 százalékkal a harmadik helyen végzett. A Momentum támogatottsága a 40 évesnél idősebbek körében 5, az MKKP-é 4 százalék, ahogy a Jobbiké is. A többi párt támogatottsága a 40 éven felüliek körében lényegében statisztikai zaj, ahogy lényegében a 40 éven aluliak körében is, ahol csupán a Jobbik (10 százalék) és Márki Zay Péter mozgalma (5 százalék) haladja meg a két százalékpontot.

