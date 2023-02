A Versace tervezte a belterét, 4 millió forintért lehetett teletankolni, újonnan 3 milliárdba került az Óbudai-sziget csúcsánál kiégett luxusjacht

Milyen hajó is égett le hétfőn a Duna budapesti szakaszán, az Árpád hídnál?

A Mangusta 80-as jachtot 2004-ben építették Olaszországban, 3 milliárd forintnak megfelelő összegért, tele egyedi luxuselemekkel, a kanadai Le St-James szállodalánc megrendelésére, amely charterhajóként használta. Utána floridai tulajdonoshoz került, majd egy holland–amerikai konzorcium vásárolta meg és szállíttatta Budapestre a fél világon át a 68 tonnás luxushajót, hogy itt újítsák fel.

A felújítás helyszíne az Óbudai-sziget déli csücskét elfoglaló Wiking kikötő műhelye volt. Ez elé kikötve égett ki a hajó.

A jachtot a Wiking kikötő nyomtatott magazinjának 2020. évi 1. számában mutatták be.

Nem volt olcsó a tűz a hajó belterében, hiszen azt a Versace dizájnerei tervezték, és a Wiking magazinja szerint „a legexkluzívabb hoteleket idéző kabinokban az állólámpáktól a díszpárnákig minden kiegészítő már-már zavarba ejtően stílusos”. Vagyis most már kormos és büdös. Az, hogy a hajó belseje mennyire egyedi volt a kiégése előtt, nemcsak abból derül ki, amit írtak róla – „nemcsak egyedi dizájnelemekkel találkozhatunk még az étkészleten is, de a felhasznált anyagok minősége is kifogástalan” –, hanem abból is, hogy a felújítás ellenére rengeteg, az első tulajdonosra, a Le St-Jamesre utaló felirat maradt meg benne. Éppen azért, mert a belteret ennyire egyedileg nekik tervezték, hogy a nevük egy rakás tárgyon szerepel.



A hajó extrái közé tartozott, hogy saját maga volt képes ivóvizet előállítani, akár tengervízből is, annak ellenére, hogy az ilyen járműveken soha senki sem ivott még vizet. Összesen 4002 lóerő összteljesítményű motorok hajtják, konkrétan 2 darab, egyenként 16 ezer köbcentis dízel.

750 liter óránként. Vagyis ha nyélgázon hajtanánk, akkor óránként 476 ezer 250 forint értékű olajat fogyasztana. Ennél a valóságban valamivel kisebb lehetett a titokzatos tulajdonosok számlája, mert a Dunán annyival nem lehet menni. Óvatos gázkarkezeléssel akár 300 ezerből is kijöhetett egy óra. Mivel a jacht tankja 6300 literes, teletölteni 4 millió forintba kerül.

A Wiking magazinjának 2020-as jachtbemutató cikke hosszan értekezett arról, hogy a hajónak mennyire speciális biztonsági berendezései vannak, külön megemlítve, hogy

„a speciális tűzoltó rendszer szükség esetén szén-dioxid táplálásával fojtja el a motortérben keletkező lángokat”. A kikötősök három éve még optimistán jegyezték meg, hogy

„persze, ezek a vészhelyzetek inkább csak elméleti lehetőségként merülnek fel a masszív felépítésű hajón, ám megnyugtató a tudat, hogy a Le St James minden pillanatban vigyáz ránk, akkor is, amikor 45 tengeri csomós (95 km/h) csúcssebességével száguldunk célunk felé.” Ehhez képest álló helyzetben égett ki szegény.

A Wiking cikke azzal végződött, hogy a luxushajó „minden bizonnyal hamarosan visszatalál igazi közegébe, a tengerre, aminek újra a királyává válhat”.

Mégsem ez történt. Még kutatjuk a jelenlegi tulajdonost, de mivel a jacht hosszabb ideje Budapesten van kikötve, életszerű, hogy a holland–amerikai konzorciumtól hazai tulajdonoshoz kerülhetett.