Hol van az a rengeteg orosz pénz, amit Ukrajnának ígért a Nyugat?

A múlt hét végén tartott brüsszeli EU-s csúcstalálkozón a tagállamok vezetői kijelentették, hogy az orosz állam nyugaton befagyasztott vagyonát oda akarják adni Ukrajnának. A hivatalos döntés így hangzik: “Az Európai Unió partnereivel együtt fokozza arra irányuló munkáját, hogy Oroszország befagyasztott és immobilizált vagyoni eszközeit Ukrajna újjáépítésének támogatására és jóvátétel céljára használják fel, az uniós és a nemzetközi jognak megfelelően.”

Az ilyen dokumentumok nyelvezetének ismerői azt mondják, hogy ez egy tipikus “hiszem, ha látom” szöveg. A “partnereivel együtt” rész ugyanis arra utal, hogy amíg a G7 csoport és az EU nem találja ki ennek a módját, addig nem történik semmi. A nemzetközi és az EU-s jog emlegetése pedig arra utal, hogy nem feltétlenül látják a tervet kivitelezhetőnek.

Elvben 300 milliárd eurót zároltak

Az EU és a G7 csoport egyik első megtorló intézkedése volt a február 24-i orosz invázió nyomán, hogy befagyasztották az orosz jegybank Nyugaton elhelyezett vagyonát. Óriási összegről volt tavaly tavasszal szó, az EU és az USA illetékesei is nagyjából 300 milliárd euróról (115 ezer milliárd forintról!) beszéltek.

Ez elképesztően sok pénz. Idén az EU az egész évre adományozott 18 milliárd eurót Ukrajnának. Kétoldalú támogatásokkal és fegyverszállításokkal együtt Európa eddig összesen 67 milliárd eurónyi támogatást adott vagy ajánlott fel Ukrajnának, ez még negyede sincs az állítólag befagyasztott jegybanki vagyonnak.

Tavaly szeptemberben a Világbank úgy számolt, hogy az orosz hadsereg addigi ukrajnai pusztítását 350 milliárd dollárból (326 milliárd euróból) lehetne helyreállítani, és ebbe akkor már benne volt a négyszázezres Mariupol teljes újjáépítésének költsége is.

Már tavaly májusban felvetette a lengyel kormány, hogy a befagyasztott vagyont Ukrajnának kellene adni, és tavaly ősszel ezt szorgalmazták az EU-s intézmények vezetői is, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Charles Michel tanácsi elnök is. Csakhogy egyelőre a fent idézett mondatig jutott csak az EU az ügyben. És sok jel utal rá, hogy belátható időn belül nem is jutnak tovább.

Ennek alapvetően két oka van:

senki sem tudja, hogy hol van az a 300 milliárd euró;

nincs jogi megoldás arra, hogy a pénzt Ukrajnának adják.

Hol van a pénz?