Itt egy újabb streaming-platform, amire elő lehet fizetni

Február 14-én Magyarországon is elstartol a SkyShowtime, ahol a Universal, a Paramount, a Nickelodeon, a DreamWorks és a Peacock filmjeit és sorozatait lehet majd nézni.

photo_camera Fotó: Maciej Stankiewicz/SkyShowtime

Az új streaming-szolgáltatás közleménye szerint „azok az új előfizetők, akik a skyshowtime.comon keresztül regisztrálnak, 50 százalékos kedvezményt kapnak a havi alapcsomag árából egy életen át”. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon a havi előfizetés ára 1999 forint helyett 999 forint lesz, ez az ajánlat pedig „korlátozott ideig érvényes”, de hogy utóbbi pontosan mit jelent, az nem derült ki. Ezért az összegért cserébe olyan filmeket lehet majd nézni, mint a: Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman és Top Gun: Maverick.

És olyan sorozatokat, mint például az: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order, Let The Right One In, Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy és a Yellowstone.

Szóval ha nincs még elég streaming-applikáció a telefonján vagy a tévéjén, itt egy újabb.