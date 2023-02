Legalább három halottja van a lövöldözésnek a Michigani Állami Egyetemen

Legalább hárman életüket vesztették, és még öten szorulnak kórházi ápolásra a michigani East Lansingben, a Michigani Állami Egyetem (Michigan State University) kampuszán, ahol egy egyelőre azonosítatlan ámokfutó kezdett lövöldözésbe helyi idő szerint hétfőn este.

UPDATE 06:53: Az illetékes hatóságok tájékoztatása szerint időközben az ámokfutó is életét vesztette, főbe lőtte magát.

photo_camera Rendőrök a Michigani Állami Egyetem hallgatói önkormányzatának épületénél. Egy ámokfutó hétfőn este kezdett lövöldözni az egyetem kampuszán, előbb a bölcsészkar épületénél, majd itt, a hallgatói önkormányzatnál. Fotó: Nick King/Lansing State Journal/USA TODAY NETWORK via Reuters Co

Az egyetemi rendőrség este fél kilenc körül adott ki riasztást, amiben mindenkit arra szólítottak, hogy keressenek helyben menedéket. A rendőrség tájékoztatása szerint az első lövéseket a Berkley Hallnál, az egyetem bölcsészkarán adták le. Ezt "rögtön" követte egy másik incidens az egyetem hallgatói önkormányzatánál. Az ámokfutót innen gyalog látták távozni.

Este 11-kor, vagyis magyar idő szerint hajnal hat körül a támadó még mindig gyalogosan lehetett szökésben a rendőrség szerint, melynek munkatársai százszámra lepték el a kampusz ilyentájt kihalt utcáit.

photo_camera A biztonsági kamera felvétele a támadás gyanúsítottjáról. Fotó: -/AFP

Hogy pontosan mi és hogyan történt, arról egyelőre nem sokat tudunk. A rendőrség eddigi tájékoztatása szerint a támadó egy zömök testalkatú, piros cipőt, farmerdzsekit és baseballsapkát viselő fekete férfi. A szökésére tekintettel 48 órára felfüggesztettek minden tevékenységet az egyetem kampuszán, a hatóságok pedig felszólították a hallgatókat, hogy ne jöjjenek kedden az egyetemre.

A nyomozásba besegít az FBI is. (Via The New York Times)