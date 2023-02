Egy tőből kiszakadt és eldőlt tizenkét emeletes lakóháznál dolgozott a magyar mentőcsapat

Már 35 ezer halálos áldozata van a törökországi földrengésnek, ahol csodával határos módon több mint egy héttel a történtek után még találnak túlélőket.

A földrengés utáni első héten több nemzetközi keresőcsapat is dolgozott Törökországban, köztük a magyar állami Hunor mentőcsapat hivatásos tűzoltói is.

Három nappal a hazaérkezésük után Leczki Sarolta, a csapat egyik kutyás tagja mesélt a 444-nek arról, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük.

A Hunor mentőcsapata 55 fővel és két mentőkutyával indult Törökországba múlt hétfő éjszaka, miután hajnalban 7,8-as erősségű földrengés rázta meg az ország délkeleti részét, közel a szíriai határhoz, amit utórengések is követtek. A mentőegység tagja volt két nyolcéves, személykereső-romkutató kutya is, egy Dexter nevű labrador retriever és Leczki Sarolta malinois kutyája, Karma.

photo_camera Leczki Sarolta és Karma Fotó: Kutyák Határok Nélkül

Leczki Saroltának, aki hivatásos tűzoltóként dolgozik, és a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány létrehozója, nem ez volt az első külföldi útja, ahol földrengés utáni mentésben kellett részt vennie: 1999-ben Törökországban, 2005-ben Pakisztánban, 2009-ben Indonéziában is dolgozott.

Az 55 fős magyar csapatból a legtöbben műszaki mentő feladatokat láttak el, de sokféle teendő van a csapaton belül: logisztika, felderítés, egészségügy. A mentőcsapathoz a TEK is csatlakozott, akik egészségügyi, alpintechnikai és biztosítási feladatok ellátására is képesek voltak, emellett a honvédség négy traumatológus főorvosa is a csapattal tartott. Hétfő éjszaka szállt le a gépük Adanában, onnan a török állam által biztosított buszokkal vitték őket Hatay tartományba.

„A földrengés sújtotta Antakya városába kedden kora délután érkeztünk, és egy nagy lakópark területét kaptuk meg mentési területként. Az elsődleges információk alapján körülbelül ezer eltűnt volt csak abban az egy lakóparkban. Az irányítási pontunkat is a kerítés túloldalán alakítottuk ki, a szállásunkat pedig egy 200 méterre lévő elhagyatott pizzéria területén” – mondja Leczki Sarolta.

Leczki szerint a táborhelyük abból a szempontból ideális volt, hogy nem voltak körülöttük magas épületek, így nem kellett attól tartaniuk, hogy az utórengések következtében rájuk dől valami. A körbekerített területen pedig a felszerelés is jól őrizhető volt. Alapvetően a török mentőcsapat és a Hunor dolgozott a területen, de voltak más mentőcsapatok is, akik leginkább csak jöttek-mentek.



photo_camera A cseh és a magyar mentőcsapat az összedőlt lakóház területén Fotó: EREN BOZKURT/Anadolu Agency via AFP

Leczki Sarolta azt mondta, maga a mentés úgy nézett ki, hogy a műszaki egységek két alegységre oszlottak, ezek váltották egymást négyórás műszakokban, tehát míg az egyik négy órát dolgozott, a másik négy órát aludt.

„A hidegben elég nehéz volt regenerálódni, kipihenni magunkat. Mivel csak két kutya volt a csapattal, velük gyakorlatilag folyamatosan rendelkezésre álltunk, ez szintén elég megerőltető volt, mert nem nagyon voltak nagyobb csendes periódusaink. Eleinte párhuzamosan dolgoztunk a kutyákkal, de aztán már mi is nagyon elfáradtunk, és a kutyák is, ezért utána felváltva dolgoztunk” – mesélte.

A mentőcsapat egy olyan épületnél dolgozott, ami nem összeomlott, mint a legtöbb ház egy földrengés során, hanem tőből kiszakadt és eldőlt mind a tizenkét emeletével. Bármilyen irányból próbálták megközelíteni, födémbe ütköztek, ami nagyon erős vasbeton szerkezet, az emeleteket tartja. Emiatt az épület gyakorlatilag teljesen zárt egységet alkotott, amin se átszagolni, se átlátni nem lehetett. Voltak bizonyos külső megközelítési útvonalak, a liftaknákba be tudtak mászni, ahonnan felfeszítve az ajtókat tovább lehetett jutni. A lépcsőházaknak is voltak megközelíthető pontjaik, illetve két parkolószint is volt a föld alatt, ahova lejutottak a mentőcsapatok.

„Nem volt egyszerű, az első napokban csekkoltuk az összes természetes behatolási lehetőséget, olyan helyeket, amelyeket nem kellett bontani ahhoz, hogy beszagoljon a kutya, vagy bedugjunk egy kamerát esetleg. Fentről drónos felderítést végeztünk az egész terület felett” – magyarázta.



photo_camera Fotó: EREN BOZKURT/Anadolu Agency via AFP

Ahol hangos ugatással jelezték a kutyák, hogy találtak valamit, ott olykor a helyszínen dolgozó török csapatok emelték ki a túlélőket, olykor a magyar csapatok. A mentőcsapat tagjai folyamatosan nyitott szemmel jártak, de a helyszínen voltak a hozzátartozók és az önkéntesek is, akik tudtak jelezni, ha valahol kopogtatást vagy kiabálást halottak. Leczki Sarolta szerint folyamatosan sokféle irányból sokféle információ érkezett, ezek alapján próbálták szisztematikusan átvizsgálni a területet.



photo_camera Fotó: EREN BOZKURT/Anadolu Agency via AFP

Ahol jelzett a drón vagy a kutya – az első napokban még lehetett segítségkérést is hallani –, ott azonnal megkezdődött a műszaki mentés. Ilyenkor először stabilizálni próbálták a helyszínt, nehogy további omlás történjen, majd megkezdték a túlélő kiemelését.

Leczki Sarolta elmondása szerint az időjárás okozta az egyik legnagyobb nehézséget a mentés során, erős mínuszok voltak -2, -9 fok is, emiatt az emberek és a kutyák is nehezen tudtak regenerálódni a sátrakban.

A többit Leczki Sarolta úgy írta le, mint sztenderd munkakörülményt, de maga a környezet rendhagyó volt, ahogy a veszély is az állandó utórengések miatt, ráadásul egy frissen összedőlt épület rendkívül immobil, tehát bármikor megindulhatott újra a törmelék. De ahogy ő mondja, ezek benne voltak a pakliban és hozzátartoznak a mentéshez.

Leczki Sarolta azt mondja, azt kell elképzelni, hogy van egy nagyjából milliós város, aminek a 90 százaléka sérült, tehát majdnem minden ház egy kárhelyszín, amihez kellene biztosítani mentőcsapatot, mentésvezetőt, stb., de erre nem volt lehetőség kapacitáshiány miatt. Eközben nem volt internet, nem lehetett használni a telefonokat, a hozzátartozók nem tudtak kommunikálni szeretteikkel, sérült az infrastruktúra. Leczki Sarolta szerint ez nyilvánvalóan nem lehet egy jól koordinált helyzet, de szerinte a törökök nagyon együttműködőek voltak, rengeteget segítettek, ételt és adományt is vittek a magyar mentőcsapatnak. Mentek önkéntesek Isztambulból tolmácsolni, de volt egy gyáros is, aki önkénteskedni jött, pakolta a törmeléket vagy amit kellett.

photo_camera Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN/Anadolu Agency via AFP

A legtöbb csapat már szombat reggel elhagyta a helyszínt, a magyar csapat maradt a legtovább. Leczki Sarolta elmondása szerint az, hogy ki mikor megy el, sok mindentől függ. Egyrészt van egy valószínűségi ráta, hogy meddig lehet túlélőket találni. Az első öt napban a legtöbb az esély, de az utolsó túlélő megtalálása után 1-2 nappal már nem valószínű, hogy rábukkannak még valakire élve. Az is előfordul, hogy 10 nap után találtak túlélőt, de nem ez a jellemző.

Másrészt már pénteken elkezdődött nehéz munkagépekkel a romok bontása, tehát a Hunor mentőcsapat a hátralévő időben még úgy dolgozott az utórengések miatt egyébként is ingatag romokon, hogy remegett a föld munkagépektől.

A Hunor végül 17 élő embert és 29 halottat talált meg. A megtalált halottak száma ennél több, viszont nem mindegyiküket emelték ki, mivel az ő elsődleges feladatuk a túlélők keresése volt. A túlélők között három kisgyermek volt.