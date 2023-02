Mégis Reznyikov marad az ukrán védelmi miniszter

Méghozzá Zelenszkij kérésére. Pedig korábban arról volt szó, hogy Zelenszkij leváltotta, helyét pedig az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirill Budanov veszi át.

Olekszij Reznyikov a Reutersnek adott interjújában arra a kérdésre, hogy a következő hónapokban is ő fogja-e vezetni az ukrán védelmi minisztériumot, azt mondta: „Igen, ez volt az elnököm döntése.”

photo_camera Olekszij Reznyikov Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A Reznyikov leváltásáról szóló pletykák azután kezdődtek, hogy január végén Ukrajnában több magas rangú tisztviselőt is elbocsátottak korrupciós botrányok miatt. Utóbbi Reznyikovnál is felmerült, január végén ugyanis botrány lett a hadsereg élelmezési szerződéseiből, amik jelentősen megemelt árakat idéztek elő. Egyik miniszterhelyettesét kirúgták, és két másik magas rangú tisztviselő is távozott posztjáról. Ezt követően Reznyikov egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a minisztériuma korrupcióellenes osztályát át kell alakítani. (Meduza)