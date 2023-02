Nem kap több Viagrát Oroszország

Nem szállít több Viagrát Oroszországba a Pfizer leányvállalata, a Viatris: a háború kezdete óta számos nagy gyógyszergyártó cég, a Novartis, az AbbVie és a Sanofi is bejelentette, hogy felfüggeszti oroszországi beruházásait, de a már beszállított gyógyszerkészletek maradnak.

Az esztétikai gyógyászatban használt botox - amelyet az AbbVie gyárt - már eddig is hiánycikk volt Oroszországban, most az erekciós zavarok kezelésére szolgáló gyógyszer gyártását kell házon belül megoldaniuk. A Viagra gyógyszertárak ezreiben elérhető lehet készleten, az Állami Gyógyszernyilvántartás szerint pedig nyolc vállalat is gyártja a hatóanyagának számító szildenafilt.

(via Meduza)