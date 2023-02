„A CEU a menekültoktatási programja nélkül csak egy újabb amerikai magánegyetem lesz Európában”

2015 óta fut az OLIve (Open Learning Initiative) menekültoktatási program a CEU budapesti campusán.

A CEU a napokban váratlanul bejelentette, hogy leállítják a programot anélkül, hogy azt megindokolták volna.

A lépés ellen tanárok és diákok is tiltakoznak, és petíciót is indítottak, de a legnagyobb antropológiai szervezet is a döntést támadja.



A menekültválság csúcspontján indult el a CEU menekültoktatási programja, amelynek az volt a célja, hogy biztonságos és befogadó tanulási teret hozzon létre a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek számára. Amellett, hogy a program segíti a hallgatókat a magyar államilag támogatott felsőoktatásba bekerülni, az is a célja, hogy segítse őket a tudományos és gyakorlati készségek fejlesztésében, önbizalom kiépítésében, valamint a helyi politikai, társadalmi és kulturális struktúrák és dinamikák megismerésében.

Forrásunk szerint még sosem vettek részt annyian a programban, mint most, amikor úgy döntött a CEU vezetése, hogy júniustól megszünteti azt. Az OLIve-ban ugyanis már nem csak harmadik világbeli menekültek tanulnak, hanem az orosz invázió miatt nagyon sok ukrán is.

Úgy tudjuk, az év elején kezdtek furcsa üzeneteket kapni a program vezetői a CEU tanácsától és a budapesti campuson dolgozóktól, amelyekben az írták, hogy ne gyűjtsenek pénz a programra, mert ugyan a szabályostól eltérően, de teljes finanszírozást kaptak egy külső szervtől. Az informátor szerint ennek nem igazán volt semmi értelme, bár valóban lehetséges pénzhez jutni az egyetemen kívülről is, de azért furcsának találták.

Ezután minden előjel nélkül megszüntették a program vezetőinek júniusig szóló határozott idejű szerződését, majd ugyanazon a napon az egyetem bejelentette a program bezárását. A program vezetőinek semmivel sem magyarázták sem a szerződés megszüntetését, sem a program leállítását. A 444-nek nyilatkozó forrásunk szerint már régóta van szó arról, hogy a bécsi campuson egy integrált programban egyesítik az OLIve-ot és a CEU más programjait, például a romák diplomás felkészítő programját. Ez ellen egyébként nem is tiltakoztak az OLIve munkatársait, de amennyire az informátor tudja, ez csak egy ötlet szintjén maradt idáig, ezért sem értik, hogy miért most állítják le az OLIve-ot, amikor az sikeresen működik.

A program bezárása azért is érthetetlen, mert annak működését nem az egyetem finanszírozza, hanem külső támogatásokból működtetik, többek között a Nyílt Társadalom Alapítvány, az Európai Bizottság és a MacArthur Alapítvány ad rá pénzt, így az egyetemnek lényegében semmibe se kerül.

A CEU többek között azzal a céllal jött létre, hogy építse a demokráciát a kelet-európai országokban, de az is célja volt, hogy olyan társadalmi csoportok számára is hozzáférést nyisson a felsőoktatáshoz, akik egyébként nehezebben vagy egyáltalán nem férnének hozzá, mint például a romák vagy a menekültek. Az informátor szerint a mostani célok viszont inkább azt mutatják, hogy a CEU egyre inkább kisebb és exkluzívabb akar lenni. Az informátor szerint azért is akarhatják újraszervezni a programot, mert az OLIve-t nem az egyetem hozta létre, hanem alulról szerveződött, magyar, menekülteket segítő szerveztek közreműködésével. Emiatt a CEU vezetősége nehezebben is tudta kontrollálni a programot, mivel az attól szinte teljesen független volt.

Az OLIve program bezárásra azért is hatalmas veszteség, mert Magyarországon gyakorlatilag egyáltalán nem foglalkozik az állam azzal, hogy a menekültek számára elérhetővé tegye a felsőoktatást. Csupán civil szervezetek próbálják segíteni a menekülteket, pedig azok a diákok, akik az OLIve programban részt vesznek, utána nagy eséllyel jutnak be államilag támogatott helyekre az egyetemekre. Az OLIve ráadásul rendelkezik egy hétvégi programmal is, amelyre olyanok is tudnak járni, akik már dolgoznak. Itt pedig nem csak egyetemi szintű órákon vehetnek részt, de többrétű támogatást is nyújtanak nekik, például nyelvórákat.

Az OLIve nem elsősorban az integrációra fókuszál, hanem inkább arra, hogy az ide érkező menekültek megtanulják azokat a készségeket, amelyekkel be tudnak illeszkedni a társadalomba, és így aktív állampolgárokká válhatnak és a magyar társadalom részévé. Az informátor szerint a CEU a program megszüntetésével el fogja veszíteni a budapesti kapcsolatait, amelyek ezen a programon keresztül épültek ki különböző civil szervezetekkel. Szerinte diákok nélkül a budapesti campus lényegében megszűnik egyetemként létezni, és majd csak egy kutatóintézetnek lehet nevezni.

„Ez volt az én szociális biztonsági övem”

Egy diák, aki neve elhallgatását kérte, tavaly márciusban érkezett egy háború sújtotta országból, ahol pszichológusnak tanult. Az OLIve-ra az interneten talált rá, és akkor döntött úgy, hogy jelentkezik, hogy folytathassa a tanulmányait vagy tanulhasson valami mást. Szeptemberben kezdte a hétvégi programot, ahol többek között angolul tanulnak, és segítenek nekik abban is, hogy magabiztosan tudjanak kommunikálni. Januártól pedig már nem csak a hétvégi, hanem az előkészítő programba is bekerült, ahol arra készítik fel, hogy mesterszakra jelentkezhessen a CEU valamelyik szakára.

Ő azt szereti nagyon a OLIve-ban, hogy megmutatják nekik, hogy van választásuk és lehetőségük továbbtanulni, vagy befejezni azokat a tanulmányokat, amiket otthon elkezdtek. Álláskeresésben is segítenek, segítenek önéletrajzot írni, és elmondják, hogy egy adott országban például mit várnak el egy állásinterjún. Minden diáknak több mentora van, akik végig mellettük állnak. Azon túl, hogy olyan kurzusokat vehetnek fel, amilyeneket csak akarnak, az is egy fontos eleme a programnak, hogy szociális buborékot teremt a menekültek számára, amiben biztonságban érezhetik magukat, ami támogató és segítőkész.

„Nincs erőm újra alkalmazkodni egy új közeghez, mert ez volt az én szociális biztonsági övem, amiben elfogadtak, és most ezt tönkreteszik. Persze lehet tartani a tanárokkal és a diákokkal a kapcsolatot, de már csak informális módon, ami nem ugyanaz” - mondta a 444-nek.

A diák abban reménykedik, hogy a program végéig sikerül annyira felzárkóznia angolból, hogy járhasson a CEU egyik mesterszakára Bécsben, de ha elsőre nem jön össze, akkor majd újrapróbálkozik. Ha pedig lediplomázik, akkor a migráció Európára gyakorolt hatásait akarja kutatni.

Egy korábbi afgán diáknak, Behshtának is nagyon sokat segített az OLIve hétvégi programja. Behsta már 11 éve él Budapesten, magyarul szinte teljesen folyékonyan beszél, angolul viszont egyáltalán nem tudott, amíg nem jelentkezett az OLIve-ra. Egy OLIve-os barátnőjétől hallott a programról, amire aztán négy évig járt hétvégente, miközben mellette szociális gondozónak tanult. Szerinte ez a program volt a létező legjobb lehetőség menekültek számára, mert könnyű volt iskola mellett elvégezni és nagyon sokat segítettek neki a nyelvtanulásban.

A 444-nek nyilatkozó informátor szerint az OLIve program bezárása az egyetem jóhírét is roncsolni fogja, mivel a vezetőség mindig is azt a képet igyekezett kialakítani magáról, hogy a CEU a szabadság védelmezője és az autoriter rezsim áldozata, most pedig épp azoktól fordulnak el, akik a legsebezhetőbbek. „A CEU pedig csak újabb amerikai magánegyetemmé fog válni Európában” - mondja.

Azzal kapcsolatban, hogy miért zárták be a programot, megkerestük a CEU-t, akik a következő választ küldték lapunknak: