A YouTube királya, akinek a legnagyobb botránya, hogy vakokat gyógyított

Érkezhetnek ufógyanús repülő tárgyak az Egyesült Államok légterébe vagy jelentheti be Rihanna a Super Bowl félideji showja közben, hogy gyereket vár, úgy tűnik, ezek az események sem képesek annyi érzelmet kiváltani a közösségi oldalakon, mint az a videó, melyben MrBeast látássérült emberek operációját fizeti ki, majd felveszi a reakciójukat.

MrBeast, azaz a dél-karolinai Jimmy Donaldson a YouTube legnagyobb sztárja, a videómegosztó platform történetének legtöbb feliratkozójával és legmagasabb bevételével rendelkező egyéni felhasználója. Ugyan a legbefutottabb youtuberként szokás emlegetni, de valójában jóval több ennél, 24 évesen nagyobb elérése és hatása van, mint a legtöbb jelentős múltú, sok embert foglalkoztató médiacégnek.

MrBeast videója, amely az elmúlt hetekben számos kontroverziához vezetett, január végén jelent meg, két hét alatt összejött rajta 106 millió megtekintés, a YouTube-on rákeresve pedig nemcsak az eredeti videó jön azonnal szembe, hanem a rengeteg dühös-felháborodott reakcióvideó, illetve a dühödt és felháborodott reakcióvideókat összefoglaló elemzővideók is.

Az alapsztorit röviden a Qubit is megírta annak idején: Donaldson a videójában jelentette be, hogy ezer olyan ember szürkehályog-műtétjét kívánja finanszírozni, akiknek a betegség már részben vagy egészben elvette a látását, de nincs elegendő pénzük az egyébként rutinbeavatkozásnak számító operációra. Az első beavatkozások közben már meg is történtek, a videón pedig láthatóak a látásukat visszanyerő emberek lelkes reakciói. A műtéten átesett fiatalok között volt, aki továbbtanulási alapként kapott 50 ezer dollárt is az operáció mellé, míg egyikük egy új Teslát is hazavihetett.