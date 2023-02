„Már 33 kampányt csináltunk, ebből 27 sikeres volt”

Egy izraeli tanácsadó szervezet tagjai több mint 30 demokratikus választásba avatkoztak be világszerte, volt, hogy a Cambridge Analytica nevű elemző céggel együttműködve, derül ki a Forbidden Stories francia nonprofit újságíró-szervezet friss nyomozásából.

A Cambridge Analytica volt az a politikai tanácsadócég, amelyik legalább 87 millió Facebook-felhasználó adataihoz jutott hozzá, és melyre építve segítették a brexitpártiak, illetve Donald Trump kampányát is. A cég történetéről korábban hosszabban is írtunk, arról viszont sokáig keveset lehetett tudni, hogy hány országban végeztek tanácsadói munkákat.

Amikor az ügy 2018-ban címlapokra került, a Cambridge Analytica neve világszerte a dezinformáció szinonimájává vált. A botrányról azonban még sok részlet nem derült ki, sokaknak - köztük egy titokzatos izraeli hekkercsoportnak - sikerült elrejtőzni, ezidáig.

Team Jorge

A Team Jorge fedőnéven működő csapatot az 50 éves Tal Hanan, az izraeli különleges erők egykori irányítója vezeti. A Guardian szerint Jorge és csapata közel 20 éve manipulálja a választásokat úgy, hogy az ne tűnjön fel senkinek.

2022 nyarán egy afrikai politikus képviselője - aki választások késleltetést, esetleg eltörlését szerette volna elérni - felkereste Jorge-t. Amit a férfi nem tudott, hogy a potenciális ügyfél valójában egy újságíró volt (a találkozóról még lesz bővebben szó). A 30 lap - köztük a brit Guardian, a francia Le Mondé, a német Der Spiegel és spanyol El País - együttműködésében készült vizsgálat rendkívüli részleteket tár fel arról, hogy a Team Jorge hogyan használja a dezinformáció fegyverét a választások befolyásolásához.

Hanan elmondta a beépített riportereknek, hogy szolgáltatásaikat olyan hírszerző ügynökségek, politikai kampányok és magáncégek használták, amik titokban manipulálni akarták a közvélemény. Elmondása szerint Afrikában, Dél- és Közép-Amerikában, az Egyesült Államokban és Európában is igénybe vették már ezeket a szolgáltatásokat.

AIMS

A Team Jorge egyik legfontosabb szolgáltatása egy kifinomult szoftvercsomag, az Advanced Impact Media Solutions (AIMS). Ez irányítja a több ezer kamuprofilból álló bothadsereget. Azért, hogy ezek a személyek valóságosnak tűnjenek, egyszerre több közösségi oldalon (Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram) is van profiljuk, csak úgy, mint a valódi embereknek. Sőt, néhány bot még Amazon-fiókkal, hitelkártyával és Airbnb-fiókkal is rendelkezik.

A több mint hat órán át tartó, titokban rögzített találkozókon Hanan és csapata arról beszélt, hogyan tudnak információkat gyűjteni a riválisokról, például Gmail és Telegram fiókok feltörésével. Elbüszkélkedtek azzal is, hogy hírportálokon helyeznek el hamis információkat, amiket aztán a rendszer elterjeszt.

A csapat célja, hogy megzavarják, szabotálják és befolyásolják a rivális kampányokat. Erre példaként hozták, hogy egyszer az Amazonon keresztül szexjátékot küldtek egy politikus otthonába azért, hogy feleségével elhitessék, hogy viszonya van.

photo_camera Fotó: Science Photo Library via AFP

Az AIMS felületét bemutatva Hanan avatárok tucatjait görgette végig, és megmutatta, hogyan lehet egy pillanat alatt hamis profilokat létrehozni: „Ez itt spanyol, orosz, lát ázsiaiakat, muszlimokat. Készítsünk együtt egy jelöltet” - mondta a riportereknek, majd rákattintott egy fehér nő képére. „Sophia Wilde, tetszik a név. Brit. Már megvan az e-mail címe, a születési dátuma, minden.”

Amikor megkérdezték, honnan származnak a fotók a profilokhoz, Hanan nem válaszolt. A Guardian viszont több olyan esetet is talált, amikor valódi emberek közösségi profiljairól szedték le a képeket. Sophia Wilde fotóját valójában egy Leedsben élő orosz nő profiljáról lopták el. A Meta már közölte, hogy eltávolította a Team Jorge-hez köthető botokat a platformjairól.

A Guardian és partnerei szerint az AIMS-hez hasonló bottevékenység állt a hamisított, többnyire kereskedelmi vitákkal kapcsolatos közösségi médiakampányok mögött mintegy 20 országban, köztük az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Svájcban, Mexikóban, Szenegálban, Indiában és az Egyesült Arab Emírségekben.

„33 kampányt csináltunk, ebből 27 sikeres volt”

A három újságíró - a Radio France, a Haaretz és a TheMarker munkatársa - egy politikailag instabil afrikai ország nevében dolgozó tanácsadónak adta ki magát, akik egy választás elhalasztásához kértek segítséget. A titokban felvett találkozók 2022 júliusa és decembere között zajlottak.

A Hanannal és kollégáival a legtöbbször Zoom-on beszéltek, de volt egy személyes találkozó is Team Jorge bázisán, a Tel Avivtól 30 kilométerre található Modi'in egyik ipari parkjának jelöletlen irodájában. Bemutatkozásában Hanan azt állította, hogy jelenleg egy afrikai választáson dolgoznak, de van csapatuk Görögországban és az Emírségekben is. „Már 33 elnöki szintű kampányt fejeztünk be, ebből 27 sikeres volt.” Később azt mondta, hogy két nagy projektben is részt vesz az Egyesült Államokban, de azt állította, hogy nem vesz részt közvetlenül az amerikai politikában.

Hanan azt mondta az újságíróknak, hogy a választásokba való beavatkozás 6 és 15 millió eurót, átszámítva nagyjából 2,2-5,7 milliárd forintba kerül. A Guardianhez kiszivárgott e-mailekből azonban kiderül, hogy a Team Jorge ennél olcsóbban dolgozott. 2015-ben például 160 ezer dollárt kértek a Cambridge Analytica-tól egy nyolchetes kampányért egy latin-amerikai országban.

Cambridge Analytica

2017-ben Hanan ismét ajánlatot tett a Cambridge Analytica-nak, ezúttal egy kenyai kampányért. A tanácsadó cég ezt is elutasította, mondván, hogy „400-600 ezer dollár havonta, és lényegesen nagyobb összeg az esetleges válságkezelésért” több, mint amennyit az ügyfelei fizetnének. Arra nincs bizonyíték, hogy bármelyik kampányon együtt dolgoztak volna, ugyanakkor az gyanús, hogy a 2015-ös nigériai elnökválasztásban állítólag mindketten aktívak voltak.

photo_camera Alexander Nix, a Cambridge Analytica vezérigazgatója 2016. szeptember 19-én, a Concordia Summiton pont az iowai kaukusszal szemlélteti adatelemző cége munkásságát. Fotó: Bryan Bedder/AFP

A Team Jorge korábban egy olyan videót is küldött a cégnek, ami az AIMS egy korai verzióját mutatja be. Hanan e-mailben azt írta, hogy az eszközt, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy akár 5 ezer botot hozzanak létre tömeges üzenetek és propaganda terjesztésére, 17 választáson használták fel. Az AIMS 2022-re elég sokat fejlődött, Hanan szerint már több mint 30 ezer botból áll a rendszer, ráadásul mindegyik évekre visszanyúló digitális háttértörténettel rendelkezik.

Alexander Nix, a CA korábbi vezérigazgatója nem nyilatkozott részletesen, csupán annyit közölt a Guardian szerint: „Az Önök állítólagos értelmezése vitatható.”

Következmények

A Team Jorge által ismertetett módszerek és technikák új kihívások elé állítják a nagy technológiai platformokat, amelyek évek óta küzdenek azzal, hogy megakadályozzák a dezinformációt. A csapat az SS7 nevű sebezhetőséget használhatta ki, amit a szakértők évtizedek óta a távközlési hálózat gyenge pontjaként tartanak számon.

Úgy tűnik, hogy Hanan a dezinformációs műveleteinek egy részét egy izraeli cégen, a Demoman Internationalon keresztül hajtotta végre, amit az izraeli védelmi minisztérium védelmi exportot népszerűsítő weboldalán is bejegyeztek.

A csapat tevékenysége Izraelt is kellemetlen helyzetbe hozhatja, az elmúlt években ugyanis egyre nagyobb volt a nyomás az országon a demokráciát és az emberi jogokat aláásó kiberfegyver-export miatt. Gondoljunk csak például a Pegasus-botrányra, amit szintén a Forbidden Stories tárt fel. Az izraeli minisztérium nem reagált a Guardian megkeresésére.