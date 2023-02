Miután Tiborcz kivásárolta a cégéből, Wáberer György kormánybiztosi feladatai is megszűnnek

Csütörtök este Orbán Viktor felmentette a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztost. Az MTI-ben megjelent közlemény szerint Wáberer György kezdeményezte tisztségének megszüntetését, mert „a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi feladataira kíván koncentrálni”.

photo_camera Orbán Viktor és Wáberer György (2015) Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A koncentrációban a cégügyei is egyre kevésbé hátráltatják, hiszen pár nappal korábban a miniszterelnök veje kivásárolta a nevét viselő fuvarozócégből, a Waberer’s-ből is. A Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Csoport tavaly júliusban szállt be a magyar tulajdonú logisztikai vállalatba, novemberben már 28,87 százalékos részesedése volt, ezt pedig most a csoport 95 százalékos tulajdonában álló Merkport Zrt. 49,64 százalékra növeli, miután megvette a Wáberer György tulajdonába tartozó High Yield Vagyonkezelő Zrt. 22,88 százaléknyi Waberer's-részesedését. Ezzel Wáberer az összes részesedéséről megvált, valamint az igazgatósági tagságáról is lemondott.

A területfejlesztési miniszter közleménye szerint Wáberer György a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagsága mellett a Tokaj Borvidék és Fejlesztési Tanácsban vállalt feladatait továbbra is ellátja. A kormány megköszönte az eddigi munkáját.