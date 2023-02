Navracsics: Az egyetemi kuratóriumok maguk dönthetnek majd a tagokról

Az egyetemi kuratóriumok maguk döntenek majd arról, kik lehetnek az új tagok az alig egy hete lemondott fideszes miniszterek helyett – mondta Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter az RTL kérdésére válaszolva.

„Szándékaim szerint az is pontosan meghatározzuk, hogy az összeférhetetlenségnek milyen esetei lesznek, hogy a kuratóriumi tagság mely pozíciókkal összeegyeztethetetlen, illetve szándékaim szerint a kuratórium időtagságára is adunk majd egy ajánlatot. Ezt most dolgozzuk ki, szerintem ez a jövő héten el tud menni Brüsszelbe és utána tudunk róla tárgyalni” - fogalmazott Navracsics.



A Freeszfe Egyesült éppen pénteken adott ki arról egy közleményt, hogy a miniszterek eltávolítása a kuratóriumokból nem lesz elegendő a függetlenséghez, ha a kuratóriumi tagokat továbbra is a kormány nevezi ki, a tagságuknak pedig nincs időkorlátja.