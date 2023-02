Május 1-től jönnek a kedvezményes megyei és országos bérletek

Orbán Viktor szombati évértékelőjén jelentette be, hogy megyei és országos bérletrendszert (hivatalos nevén: Vármegye- és Országbérlet) vezetnek be, a MÁV pedig máris közzétette a részleteket. A minden eddiginél kedvezőbb árú bérleteket május 1-től vezetik be a közösségi közlekedésben - közölte a MÁV-Volánbusz csoport szombaton az MTI-vel.

photo_camera Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A megyebérlet olcsóbb lesz, mint a BKK-bérlet, és egyaránt érvényes lesz a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a GYSEV vonatain, illetve a Volán buszain, néhány kivétellel. E társaságok helyközi járatait korlátlanul használhatják majd az utazók a bérleten feltüntetett területen, és napi több tízezer buszon és kötöttpályás járaton teszi lehetővé az utazást egyéb jegy vagy bérlet megváltása nélkül.



A társaság azt reméli, hogy az új tarifatermékek bevezetésével mind a közúti, mind a kötöttpályás helyközi közösségi közlekedés versenyképesebbé, vonzóbbá válik, jobb minőségű kiszolgálást, több járatot, kevesebb várakozást jelent, és pozitív hatása megjelenik a belföldi turizmusban és a vendéglátásban is.

Az új bérleteket a MÁV-Start pénztáraiban, automatáinál és a MÁV-appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszokon és a GYSEV pénztárainál lehet majd megvásárolni. Várhatóan április utolsó hetében egyes értékesítési csatornákon már elővételben is meg lehet majd vásárolni. A teljes árú, 30 napos érvényességű megyei bérletet 9450 forintért lehet majd megvásárolni, a szintén 30 napos országos bérlet ennek duplájába, 18 900 forintba fog kerülni. A tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel váltható, 945 forint lesz. A teljes árú megyebérlet olcsóbb lesz, mint a havi Budapest-bérlet, vagy mint 15 liter - átlagosan 250-300 kilométer megtételére elegendő - üzemanyag, február közepi áron számolva - közölte a MÁV-Volánbusz.

Akik az utazásaik során rendszeresen átlépik a megyehatárt, azok két megyebérlet áráért az ország egész területére érvényes országos bérletet vásárolhatnak. Ez 2500 forinttal kevesebbe kerül majd, mint jelenleg a 30 kilométerre érvényes bérlet. A tanulók ezt a bérletfajtát választva is igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményt, így 1890 forintért szinte bárhová eljuthatnak az országban - írták. Az új bérletek nem vehetők azonban igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. A Pest megyei bérlet, illetve az országos bérlet a BKK járatain sem érvényes, de Budapesten belül a helyközi szolgáltatók járatain lehet ezekkel utazni. A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így megyei bérlet esetében mintegy 1300 forint, országs bérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok a helyközi szolgáltatókat választva.

A nem távolsági jellegű - regionális és elővárosi - utazások jelentős része megyén belül vagy szomszédos megyék között történik. A regionális és elővárosi közlekedésben, különösen a kisebb településeken élők számára az új bérlet több közeli település elérését is segíti, de megmaradnak a jelenleg megvásárolható bérletek is.

A kedvezményes árú bérletek okozta bevételkiesést a kormányzat megtéríti a közlekedési társaságoknak - áll a közleményben.